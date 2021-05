Umbria, violenza sessuale: arrestato 50enne, deve scontare sette anni e due mesi

21 maggio 2021 a

a

a

Una pena di sette anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale. E' la condanna definitiva che è stata emessa dalla Procura generale della Repubblica alla Corte d'Appello di Perugia e che ha fatto finire in manette un uomo di 50 anni, residente a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Il cinquantenne è originario del Lazio e dopo essere stato sottoposto a tutti i gradi di giudizio, è stato condannato per una violenza sessuale continuata. I fatti risalgono a dieci anni fa, in un periodo che va dal 2007 al 2010. Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte di Cassazione e l'uomo è stato arrestato direttamente dai carabinieri di Castiglione del Lago. E' stato condotto nella Casa Circondariale di Perugia Capanne, dove dovrà scontare la pena.

Botte e abusi sessuali sulla fidanzata: condannato a 5 anni e mezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.