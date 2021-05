Umbria, vaccino: anche i medici di famiglia tornano a somministrare

Francesca Marruco 21 maggio 2021 a

Chiuso il (nuovo) accordo con i medici di medicina generale per riprendere le vaccinazioni. La quadra è stata trovata nel corso di un vertice in regione. Secondo quanto emerso la nuova formulazione dell’intervento dei medici sarà su base volontaria e potranno scegliere se vaccinare direttamente nei loro ambulatori oppure negli hub territoriali. Tutta la parte burocratica sarà in capo alla Regione, esattamente come avevano chiesto i medici che lamentavano proprio un eccessivo aggravio di lavoro. I medici comunicheranno le loro agende e Umbria Digitale provvederà poi ad abbinarli ai cittadini. Per gli utenti non cambia nulla: si fa la pre-adesione online e poi si riceve l’appuntamento che potrà essere dato sia in un punto territoriale che dal medico.

Ad annunciare l’accordo ieri è stato anche il dottor Tiziano Scarponi, il vicepresidente dell’ordine dei medici, che nel suo profilo Facebook ha scritto: “Finalmente, secondo il mio parere, è stato firmato l'accordo fra noi medici di famiglia e la Regione Umbria per portare avanti il programma vaccinale nei nostri ambulatori. E' su base volontaria e pertanto tutti quei colleghi che non si trovino nelle condizioni di poterlo fare si possono appoggiare alla medicina di gruppo o alla Aft di cui fanno parte o nei centri vaccinali. La logistica: prenotazione e consegna dei vaccini è a completo carico della Regione. Adesso voglio parlare semplicemente da Tiziano Scarponi senza rivestire nessun ruolo istituzionale. Io credo e ribadisco che era ed è importante vaccinare nei nostri studi in questa fase per diversi motivi: voglio stare vicino ai miei pazienti, voglio che la mia immagine di medico che presidia il territorio sia rafforzata, chiamarsi fuori avrebbe prestato il fianco alla peggiore caduta di ruolo che si poteva avere”.

Sul fronte vaccini sono state aperte le pre-adesioni per la fascia degli over 50, mentre nei prossimi giorni partirà la prenotazione - questa sì senza adesione- dei fragili che fanno parte della categoria 4. Intanto negli ultimi tre giorni al punto vaccinale di Ponte D’Oddi si è verificato qualche problema. Una nota della Regione dice: “La direzione salute della Regione Umbria precisa che da martedì 18 a giovedì 20 maggio, presso il punto vaccinale di Ponte D’Oddi di Perugia, a causa di un disguido tecnico si è generata una sovrapposizione delle prenotazioni creando di fatto un “overbooking” di circa 180 persone al giorno, a seguito del quale si sono verificati alcuni disagi nei tempi di attesa. Con grande impegno i vari team vaccinali, che si sono avvicendati nei quattro ambulatori, hanno cercato di fronteggiare al meglio la situazione, al fine di garantire il massimo intervento vaccinale in una fase particolarmente delicata nello sviluppo della campagna vaccinale regionale. Nella giornata di giovedì 20 maggio sono stati vaccinati tutti i 645 cittadini prenotati. La direzione regionale salute si scusa per il disagio creato all’utenza”. All’università di Perugia sono stati regalati 15 mila tamponi: verranno distribuiti gratuitamente ai ragazzi che potranno così controllare le lor condizioni di salute.

