Brindisi, sanitari non fanno il vaccino: infermiere sospeso senza stipendio e altri quattro diffidati dall'Asl

L’Asl Brindisi ha adottato il primo provvedimento di sospensione nei confronti di un infermiere che ha rifiutato la vaccinazione anti Covid. Una sospensione, fino al 31 dicembre 2021, che prevede di non percepire lo stipendio. Lo ha fatto sulla base del decreto legislativo n.44 dell’1 aprile 2021, sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario. L’infermiere ha presentato un certificato medico attestante delle patologie ritenute incompatibili con il vaccino anti Covid. "La volonta di vaccinarsi c'è, così come quella di evitare effetti avversi. Il sanitario ha una serie di patologie e si evincono da una serie di analisi cliniche. Ma il punto è che c'è persecuzione e la volontà è quella di punirne uno per educarne cento" ha detto l'avvocato dell'infemiere intervenuto a Mattino5 nella puntata di oggi 21 maggio 2021 (clicca qui per vedere il servizio).

“Ma noi stiamo vaccinando qualsiasi tipo di soggetto con qualsiasi tipo di patologia. Questo certificato medico ha decretato proprio un passaggio più immediato alla sospensione, perché è chiaro che non potendo chiedere un giudizio di idoneità o che l’operatore si vaccini, non posso farlo rientrare in servizio” ha spiegato il direttore generale dell’Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone Il direttore generale esclude infatti categoricamente la possibilità di destinare gli operatori sanitari non vaccinati, fra medici, infermieri e Oss, ad altre mansioni in ambito sanitario. "Alternative non ce ne sono. Un sanitario non ha fatto un concorso per fare l’amministrativo, così come io non posso fare il medico” ha aggiunto.

Altri 4 infermieri sono stati diffidati ed è in arrivo un provvedimento simile al primo caso Questi, a differenza del collega sospeso, non avendo ancora prodotto un certificato medico, saranno sottoposti a un giudizio di idoneità da parte del medico competente designato dall’Asl. Con ogni probabilità nelle prossime settimane le diffide fioccheranno. “Pensiamo che la ratio sia quella di far fare alla gente le mansioni per le quali è stata assunta. La totalità dei colleghi si sono vaccinati e si stanno sacrificando. Queste persone invece fra ferie e malattie se la sono scampata tutta la pandemia. Se ora gli mettiamo pure a fare gli amministrativi penso che sia un’offesa a chi si è sacrificato oltremodo. Abbiamo rispettato le norme, non solo il decreto legge, ma anche quelle del pubblico impiego e sulla sicurezza dei posti di lavoro, che sono anche prevalenti secondo me, e abbiamo preso questo provvedimento: un provvedimento forte ma non poteva essere diversamente" ha spiegato il dirigente a Brindisi Today.

