Terni, movimento di estrema destra "Ultima legione": perquisita l'abitazione di un 39enne che vive in Umbria

C’è anche un 39enne che risiede nel Ternano, anche se è originario di Milano, tra le persone che, giovedì 20 maggio 2021, hanno visto perquisita la propria abitazione dagli uomini della Digos, su richiesta della Procura della Repubblica de L’Aquila, nell’ambito di un’indagine sul movimento di estrema destra “Ultima legione”. Nell'inchiesta, a quanto rivelato dal fonti di polizia, sarebbero coinvolti personaggi già condannati per apologia del fascismo.

Il 39enne perquisito a Terni avrebbe un ruolo marginale, ma comunque sarebbe un partecipante alla chat "Boia chi molla", tanto che il suo cellulare è stato posto sotto sequestro. Al momento l’uomo risulta iscritto nel registro degli indagati.

L’operazione è stata avviata su scala nazionale, tanto che sono state ben diciotto le province italiane dove sono entrati in azione gli uomini della Digos. Elevato grado “di fanatismo violento, intriso di xenofobia e nostalgie filonaziste” che talvolta “sfociano in non meglio precisate progettualità delittuose e di eversione dell’ordine democratico, nonché nell’aperta esaltazione di recenti stragi di matrice suprematista”.

Sono alcune delle contestazioni mosse agli indagati - circa 25 - nell’operazione coordinata dalla Procura distrettuale dell’Aquila, che ha portato a perquisizioni in diverse regioni italiane e a seguito delle quali potrebbero, nel prosieguo delle verifiche, scaturire anche altri provvedimenti da parte della magistratura.

Dalle indagini - di polizia postale e delle comunicazioni, Digos e Antiterrorismo - emerge che gli indagati graviterebbero attorno al sodalizio “Ultima Legione” i cui componenti comunicavano soprattutto tramite la chat di Whatsapp “Boia chi molla”, ma frequenterebbero anche altre “aggregazioni attestate sulle medesime posizioni ideologiche”.

Tra i capi del movimento, attivo principalmente in Lombardia e in Abruzzo, figurerebbe, secondo gli inquirenti, un 53enne di Milano, socio fondatore attivo su Whatsapp e sulla piattaforma Vkontakte su cui, sottolineano gli investigatori, avrebbe postato un video in cui dichiara che il partito da lui fondato “ha finalità antidemocratiche proprie del partito fascista”.

Indagata anche la compagna, tesoriere e responsabile dei social che gestirebbe gli account di Facebook di “Ultima Legione”.

