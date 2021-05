Terni, piste ciclabili in dirittura d'arrivo: assegnato l'appalto per il tratto da Le Grazie all'ospedale

21 maggio 2021 a

Terni sempre più a misura di bicicletta. Stanno andando avanti di gran lena i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili in tutta la città. L’intervento più recente, probabilmente quello più importante, permetterà di congiungere il centro con Le Grazie, viale Trento e l’ospedale.

Si tratta di circa un chilometro e 700 metri di pista interamente ciclabile, parte pedonale, parte in sede propria e parte sia pedonale che ciclabile, con corsia riservata sul marciapiede.

I lavori, per un importo di oltre 200 mila euro, se li è aggiudicati la Cogem srl di Massa Martana, già attiva per il tratto Rapisardi-corso del Popolo, cioè la stessa ditta che ha realizzato anche il tratto sotto le mura.

“Un altro bellissimo lavoro – afferma entusiasta l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati - perché, tramite la realizzazione della ciclabile, faremo una vera e propria riqualificazione di diverse zone cittadine. Oltre al fatto – aggiunge - che l’obiettivo è quello di mettere i cittadini nelle condizioni di lasciare l’auto privata, prendere la bici in sicurezza e, quindi, andare in maniera strutturale a incidere positivamente sul problema della qualità dell’aria cittadina. La gara è stata espletata e l’appalto è stato assegnato, quindi i lavori inizieranno a breve. Si tratta sempre di fondi di Agenda Urbana. Intanto, sempre in questi giorni, la ditta ha completato la segnaletica orizzontale sulla pista di via del Cassero. Per giugno sono in programma iniziative di pubblicizzazione della nuova rete di ciclabili e a breve saranno coinvolte anche le associazioni che promuovono la ciclabilità”.

“Puntiamo sempre più alla riqualificazione di importanti ed estesi quadranti della città - continua l’assessore - sia nell'ottica di mettere i ternani nelle condizioni di abbandonare le vecchie abitudini”.

Altro percorso fondamentale che sta per vedere l’orizzonte riguarda la ciclabile che collegherà Terni centro con Borgo Rivo: basteranno dieci minuti per arrivare fino al popoloso quartiere a nord di Terni e si pedalerà soprattutto in sicurezza.

Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il via libera dalla giunta comunale al progetto di fattibilità: il percorso individuato aiuterà a superare le lunghe file di auto che si formano quotidianamente durante le ore di punta, specialmente tra le 13 e le 17, contribuendo a decongestionare il traffico in entrata e in uscita .

Si tratta di un percorso di circa 2,8 chilometri che assicura il raggiungimento di via Bramante/zona Fiori con poco più di 700 metri e poi, di seguito, il piazzale di MediaWorld/area di via Battisti, per terminare di fronte il cimitero comunale/piazzale Caduti di Montelungo.

L’opera da realizzare è inserita nell’annualità 2021 del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 approvato nelle scorse settimane.

