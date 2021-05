Povertà, in quattro mesi oltre 2 mila persone si sono rivolte ai centri Caritas di Perugia

Sabrina Busiri Vici 21 maggio 2021 a

Sono cresciuti i nuovi poveri dopo un anno di pandemia. “Se in Italia il rapporto è uno a quattro; nella diocesi di Perugia stiamo sfiorando l’uno a tre”. E’ quanto riporta don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, prendendo in considerazione i dati che riguardano i primo quattro mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Sono aumentati del 52% gli interventi totali nei centri di ascolto passando dai 1.381 ai 2.101. “Una tendenza che potrebbe portare a 5 mila gli aiuti nell’arco del 2021 rispetto ai 3.241 dell’anno scorso”, sottolinea don Marco.

L’emergenza più allarmante della pandemia registrata dai dati Caritas è senz’altro quella abitativa con un incremento dell’891% nei primi quattro mesi dell’erogazione dei contributi di alloggio: dai 6 mila euro ai 59.846. I dati del rilevamento mostrano anche un incremento del 103% nell’erogazione dei contributi per le utenze passato da 31.897 euro a 64.873. “Siamo intervenuti in molti casi sul pagamento di internet proprio perché le famiglie hanno dovuto affrontare la spesa per garantire l’attività didattica ai figli”, fa ancora presente don Marco. Anche le cifre che riguardano l’attività degli empori diocesani sono allarmanti: le tessere sono incrementate del 66% e oggi sono 3.669 le persone beneficiarie (+44% rispetto al 2020). “Apriremo inoltre il quinto emporio a Ponte Pattoli” annuncia.

Il fenomeno in crescita vede famiglie composte da quattro persone, in prevalenza italiane, monoreddito, che il Covid ha messo in crisi facendo venire meno lo stipendio o decurtandolo in buona parte. “Famiglie - specifica don Marco - che si sono ritrovate con mutui e prestiti da pagare, quindi in una condizione di sovra indebitamento, che noi abbiamo cercato di affrontare con loro offrendo anche un servizio di ripianificazione finanziaria con la consulenza di esperti bancari e delle associazioni antiusura”. Nell’emergenza abitativa, occupazionale e sociale, la Caritas diocesana si è attivata in particolare con due campagne: adotta un affitto e adotta una famiglia. La prima, in risposta all’emergenza abitativa, ha raccolto da novembre a oggi 100 mila euro “di queste ne abbiamo già erogati il 59% - spiega don Marco - accompagnando le famiglie e facendo con loro un progetto”. Per quanto riguarda le seconda campagna, adotta una famiglia, lanciata all’inizio dell’anno già 40 sostenitori, tra privati e aziende, si sono presi carico di altrettante famiglie in difficoltà. Attività di aiuto rese possibili anche dai mille volontari dei servizi della rete Caritas, dalla collaborazione con il Comune e con la Protezione civile.

