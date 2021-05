Umbria, Spoleto e Pantalla non saranno più Covid hospital: resteranno 100 posti letti in tutta la regione per i positivi

Chiara Fabrizi e Rosella Solfaroli 21 maggio 2021 a

“Ripresa progressiva delle attività dei reparti degli ospedali, ma restiamo pronti a reagire alla recrudescenza del Covid 19”. Lo ha detto la presidente Donatella Tesei presentando ieri a Spoleto la delibera di giunta che segna un primo passo verso il ripristino dei servizi sanitari dei nosocomi umbri nell'ultimo anno travolti dalla pandemia. “Non abbasseremo la guardia” ha chiarito la presidente, spiegando che “saranno mantenuti 127 posti di terapia intensiva distribuiti su tutta la rete ospedaliera dell'Umbria, più 62 posti di sub intensiva”, a cui si aggiungono “altri 100 posti di degenza Covid che saranno, però, concentrati tra Perugia e Terni”, mentre per una risposta “rapida e elastica resta disponibile l’ospedale da campo regionale” con altri 38 posti letto. Contestualmente ieri sono arrivate a scadenza e non sono state prorogate le due ordinanze firmate alla fine dell'ottobre scorso da Tesei per gli ospedali di Spoleto e Pantalla, che da oggi, dunque, non sono più strutture dedicate alla cura dei pazienti Covid e che, come primo step di ritorno alla normalità, ripartiranno dal 24 maggio con attività di Day Surgery per poi progressivamente, è stato nuovamente assicurato, ripristinare tutti i servizi sospesi per far fronte alla pandemia. Per quanto riguarda il presidio di Città di Castello, Foligno e Branca, invece, la presidente ha detto che anche “qui saranno progressivamente ridotti i posti letto Covid”.

È questo il quadro tratteggiato ieri nel corso della conferenza stampa di Spoleto a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, il direttore regionale Salute e welfare, Massimo Braganti, e il direttore generale della Usl 2, Massimo De Fino. Spoleto non è stata scelta a caso per illustrare il percorso di ritorno alla normalità sanitaria, con Tesei che l'ha definita “luogo simbolo della lotta al Covid in Umbria, perché con il suo ospedale è stata frontiera di una guerra combattuta insieme a tutta la regione e anche qui ora inizia il ripristino graduale dei servizi”. L'unica data certa del percorso, però, è quella del 24 maggio quando ripartirà la Chirurgia ambulatoriale e Day Surgery, mentre non è stato indicato un cronoprogramma per la ripresa della Chirurgia anche robotica, della medicina e, infine, del punto nascita, che resta incardinato al numero dei pazienti Covid ricoverati a Spoleto e al personale sanitario.

Nel piano varato dalla giunta si legge che a Spoleto “la riconversione per fasi progressive prevedere l'azzeramento dei posti di Terapia intensiva dedicati al Covid (ieri c'erano tre pazienti ricoverati, ndr) e riduzione dei posti di area medica passando dagli attuali 52 tutti Covid a 31, di cui inizialmente 20 dedicati al percorso Covid con ripristino dei posti letto di altre discipline per la ripresa delle attività”. A Pantalla, invece, nel piano si legge che “si riattiva anche il Pronto soccorso” si “procede alla riconversione progressiva con la riduzione dei posti letto dedicati di area medica, passando dagli attuali 50 tutti Covid a 24 di cui inizialmente 12 dedicati al percorso Covid con ripristino dei posti letto di altre discipline per la ripresa delle attività”.

In conferenza stampa, poi, De Fino ha spiegato: “Abbiamo avuto la disponibilità degli anestesisti di Narni che a Spoleto ci permetteranno di coprire dieci o dodici sedute di sala operatoria al mese, mentre all’avviso di mobilità hanno risposto tre professionisti, tutti idonei, due dei quali sono stati destinati a Spoleto”. Illustrati anche gli investimenti per il San Matteo degli Infermi, tra cui, 1,6 milioni destinati alla messa a norma dell’impianto antincendio “scaduto nel 2016, ma su cui la ditta individuata è pronta a far partire i lavori” e “il nuovo acceleratore lineare” per Radioterapia, che attende da un paio di anni di essere sostituito, anche se pure qui i tempi dell'operazione non sono stati indicati. “Noi a Spoleto siamo tornati a investire e non si faceva da tempo, ma – ha concluso Tesei - continueremo a farlo, perché nessuno ha mai pensato di chiudere o depotenziare l'ospedale che, con quello di Foligno, deve essere integrato per evitare duplicazioni e diventare il terzo polo dell’Umbria”.

