Donatella Tesei, prima dose di vaccino Pfizer per la presidente dell'Umbria

La presidente dell’Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid nella mattina di mercoledì 19 maggio. Tesei ha attuato la preadesione nei giorni scorsi, con l’apertura delle liste per la categoria 60-69 anni ed è stata tra le prime ad essere chiamata a ricevere la prima somministrazione.

Alla presidente, che ha 63 anni, è stata inoculata la prima dose Pfizer al centro vaccinale di Ponte D’Oddi di Perugia. Tesei si è recata nel centro da sola e ha aspettato il proprio turno seduta nella sala d’attesa della struttura, come mostra la foto scattata da Pasquale Punzi. Intanto sono arrivate a 32 mila le adesioni dei 60-69 anni alla campagna vaccinale. Il dato è fornito dalla Regione ed è aggiornato alle 17 di mercoledì 19 maggio. Si tratta di meno della metà dei 70mila potenziali “eleggibili” in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9.123 dosi, di cui 3.548 a 60-69enni. Sempre ieri è iniziata la somministrazione dei vaccini gli stessi over 60. Palazzo Donini specifica che “per queste persone la prenotazione, comunicata tramite sms, viene attribuita in base all’età e al distretto sanitario di residenza e l’immunizzazione verrà effettuata con ogni tipologia di vaccino, in base alle disponibilità”.

Non sono mancate segnalazioni di utenti che a partità di distretto si sarebbero visti scavalcare da soggetti (conoscenti) più giovani. Da stanotte a mezzanotte sono partite le preadesioni per la fascia di età 59-50 anni. I cittadini appartenenti a questa fascia potranno effettuare l’adesione solo tramite portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it. Intanto in un raffronto tra regioni del centro Italia, inclusa l’Emilia Romagna, è emerso che l’Umbria percentuali di vaccinati per fasce di età è sopra a media. In particolare comparando i dati di Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio e cuore verde, quest’ultimo è primo in sei fasce su nove. Ossia: over 90, 70-79. E ancora: 40-49, 30-39, 20-29, 16-19.

