Treni, potenziamento linea Orte-Falconara tra Umbria e Marche inserito nel Pnrr: stanziati 510 milioni

Treni, il potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara, che interessa soprattutto il tracciato tra Umbria e Marche, è stato inserito nei progetti del Pnrr. Gli investimenti sul tracciato consentiranno un risparmio di tempo pari a circa 39 minuti per arrivare in trano da Roma ad Ancona. Il progetto è previsto all'interno del documento programmatico condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Marche, Regione Umbria e Rfi.

L’atto è inserito, con una dotazione di 510 milioni di euro, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021. "Parliamo di un miglioramento davvero importante - ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, nel corso di una conferenza stampa -, di una infrastruttura fondamentale e molto attesa per i passeggeri e le merci sulla traiettoria Tirreno-Adriatico. Altrettanto importante il fatto che si avranno tempi certi: il 2026 è il termine fissato per il completamento dei lavori in virtù del suo inserimento del Pnrr. Con questi interventi, insieme agli ulteriori miglioramenti che sono in via di progettazione sulla tratta Fabriano-Foligno, ridurremo ancora i tempi per restituire finalmente competitività ad un territorio che come ben sappiamo dal punto di vista infrastrutturale è penalizzato e di fatto isolato dal resto d’Italia", ha sottolineato Acquaroli.

"Dopo decenni di ritardi, ci siamo messi subito al lavoro sui dossier più importanti, come il gap infrastrutturale marchigiano, che può essere sanato solo mettendo a terra finanziamenti ingenti come quelli della Orte Falconara. Risorse ottenute grazie a questi sette mesi di intenso lavoro e di collaborazione con Rfi e la Regione Umbria. In tutto si tratta di 657 milioni di euro per le Marche, di cui 510 dal Pnrr. In momenti congiunturali sfavorevoli come questi, è essenziale saper cogliere le occasioni. Purtroppo chi ci ha preceduto non ha avuto una visione e non ha saputo pianificare lo sviluppo e la crescita e così, il centro Italia e le Marche, sono stati trascurati per troppo tempo. È nostra intenzione invece ricominciare a progettare recuperando il tempo perso. L’intervento che presentiamo oggi ne è la riprova", ha concluso il governatore di Fratelli d'Italia.

