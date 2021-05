Ternana-Perugia, derby anche a Subbuteo: sfida in diretta tv prima della gara del Liberati

Giorgio Palenga 20 maggio 2021 a

La rivalità c’è sempre, anche tra chi, come loro, condivide la stessa passione e l’amicizia. Al campanile… non si comanda, allo stesso modo che “al cuor”, e quando si trovano di fronte i colori rossoverdi e biancorossi dell’Umbria del calcio, fosse pure quello da tavolo, l’obiettivo è uno solo: battere l’avversario.

Il derby di sabato 22 maggio 2021 tra Fere e Grifo, nel senso delle squadre di Lucarelli e Caserta che hanno vinto i rispettivi gironi di serie C, avrà una inedita anticipazione sugli schermi di Tef Channel, sul digitale terrestre e su Facebook, nei cui studi (inizio alle 14,10) si sfideranno la Ternana e il Perugia del calcio tradizionale a punta di dito, ovvero il Subbuteo.

L’idea è venuta a uno dei due giocatori che si sfideranno, il ternano Marco Perotti, che ha subito coinvolto l’amico collega perugino Pierluigi Signoretti. Il tutto con la supervisione del delegato regionale della Fisct (Federazione italiana sportiva calcio da tavolo), Cesare Santanicchia.

“Giocheremo con due squadre di Subbuteo tradizionale – spiega Perotti – ovvero realizzate con materiali che si usavano negli anni 70-80, io con la Ternana di quest’anno fedelmente riprodotta da Danilo Bonanni, Pierluigi con il Perugia dei miracoli di Castagner, quello imbattuto in serie A. I giocatori sono l’esatta copia di quelli veri, basti pensare che i miei hanno sia lo sponsor, che i nomi sulla maglia che addirittura le stesse caratteristiche fisiche. Iannarilli, per esempio, ha la barba!”.

Se il campo di calcio “vero” dà per favorita la Ternana, per le proporzioni della vittoria nel suo girone e per la netta affermazione sul Como, nel calcio da tavolo tradizionale i pronostici sono… ribaltati. “Effettivamente – continua Perotti – il mio avversario è molto più titolato di me, è campione d’Italia a squadre di tradizionale ed è un giocatore veramente molto forte. Questo non vuol dire che parta battuto, anche perché sto avendo tante esortazioni dai tifosi rossoverdi di far vincere anche la Ternana… da tavolo”.

Nato come un gioco immancabile nelle case dei bambini amanti del calcio negli anni ’70, il Subbuteo è da tempo diventato uno sport, con tanto di federazione e due tipi di competizioni diverse, quelle del Subbuteo tradizionale, con materiali d’epoca, e del calcio da tavolo di oggi, dove le squadre utilizzate sono quelle dagli anni 90-2000 in poi.

“Può sembrare strano ma si gioca in modo diverso – spiega ancora Perotti – quello moderno è più strategico, con gioco corto di stampo ‘vicianiano’, mentre il tradizionale è un po’ più ‘palla lunga e pedalare’”.

Terni, oltretutto, può vantare vere e proprie eccellenze. “Abbiamo Francesco Mattiangeli pluricampione mondiale e autentico fuoriclasse – continua Perotti – ora portacolori del Bologna, così come il fratello Federico e Alessandro Arca sono grandi giocatori, attualmente ingaggiati dalle squadre di Rieti e Palermo. Io, invece, gioco col Pisa, dopo che l’anno scorso ero con l’Aosta”.

Ma perché non riportare a casa i vari giocatori ternani sparsi per l’Italia e rifondare una Ternana da scudetto nel calcio a punta di dito? “L’idea c’è – conclude l’organizzatore del derby di sabato – il fatto che i migliori ternani giochino in giro per l’Italia, nelle competizioni a squadre, da un po’ di anni è diventata una consuetudine, anche se nei tornei individuali portiamo sempre in alto il nome di Terni. Come Subbuteo Club Ternana 2014 stiamo allestendo una nuova sede, dove porteremo i tavoli e ci alleneremo. Potrà essere un polo attrattivo per chi volesse avvicinarsi al nostro gioco”.

