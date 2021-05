Chi l'ha visto?, Eugenio Maria scomparso da Casacastalda. Appello della madre

19 maggio 2021 a

a

a

La madre non ha sue notizie dal 30 aprile. Da allora niente. Nessuna notizia. Eugenio Maria, 37 anni, di Casacastalda, frazione di Valfabbrica sembra essere scomparso nel nulla. La madre ha lanciato un appello in apertura della puntata. "Non ho più sue notizie, è uscito senza cellulare e non può avere tanti soldi, 200 euro al massimo, perché il bancomat giorni prima gli ha rifiutato un prelievo ed è stato ritirato da uno sportello automatico". L'uomo, stando a quanto dice la madre, non ha vestiti di ricambio e non si sarebbe spostato con l'auto. Forse ha trovato riparo da qualcuno. "Potrebbe aver preso il treno per raggiungere Perugia o un'altra località", ha detto la donna in collegamento con lo studio.

Denise Pipitone, la guerra familiare: "Rapita per essere protetta"

"Chiedo a mio figlio di farsi sentire, solo per sapere che sta bene in modo che finisce questa angoscia". La donna ha detto che anche in passato c'erano stati dei periodi durante i quali il figlio non dava notizie. Ma mai così a lungo. La mattina di venerdì 30 aprile, mentre la madre era fuori per una commissione, è uscito di casa e non è più rientrato.

Riccardo Giuliani, scomparso a pochi giorni dal matrimonio. L'appello della fidanzata

Non ha con sé il cellulare e nemmeno i documenti. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, un paio di jeans e scarpe da ginnastica tipo tela. E' alto un metro e 90 capelli biondi e occhi verdi. Rispetto alla foto che è stata diffusa dalla trasmissione- ha precisato la mamma - ora il ragazzo potrebbe avere la barba. "Speriamo che durante la puntata arrivino delle segnalazioni per aiutare questa mamma", ha detto Federica Sciarelli. In altri casi del genere infatti la trasmissione è risultata decisiva per ritrovare delle persone che si erano allontanate da casa senza dare più notizie come è avvenuto la scorsa settimana con il padre di una ragazza di origini asiatiche che ha ritrovato il padre dopo l'appello in trasmissione.

Stasera a Chi l'ha visto? i casi di Denise Pipitone e Riccardo Giuliani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.