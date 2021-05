Un Castello all'orizzonte, a Postignano concerto di Christian De Luca

19 maggio 2021 a

“Un Castello all’Orizzonte”. Sabato 22 maggio alle ore 18.30 la chiesa Santissima Annunziata del borgo Castello di Postignano (comune di Sellano), ospita il pianista Christian De Luca per un concerto imperdibile, un viaggio musicale dall’incertezza alla speranza “A riveder le stelle”, con musiche di Clementi, Gershwin, Liszt, Morricone, Thalberg, Beethoven.

Nato a San Giovanni Rotondo nel 1993, Christian De Luca inizia all’età di otto anni un percorso musicale che lo porterà da una piccola cittadina del Gargano – dove è cresciuto ed ha avuto la sua prima lezione di pianoforte – alla cosmopolita New York City, dove si trasferisce a vent’anni per studiare alla celebre Juilliard School of Music, con la quale ancora oggi collabora come docente.





Da allora De Luca si è esibito in prestigiose sale da concerto e palcoscenici italiani ed internazionali, distinguendosi anche in numerosi concorsi pianistici, con il riconoscimento di premi quali “Premio Nazionale delle Arti” riservato ai migliori pianisti di tutti i conservatori italiani, "Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra Città di Cantù”, “Early Piano Competition” a Berkeley in California dove partecipa anche al “Valley of The Moon Festival”. Definito tastierista versatile per la sua dimestichezza nell’uso delle tastiere storiche e moderne, passando durante un concerto dal clavicembalo al fortepiano, fino al pianoforte moderno.

Tra le più recenti esibizioni da citare, il debutto con la American Classical Orchestra nel 2018 alla Alice Tully Hall nel Lincoln Center di New York e nel 2020 l’originale esibizione musicale su un pianoforte gran coda nel mezzo di una pista di decollo dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, per il cortometraggio realizzato da Aeroporti di Roma in tempo di pandemia, con lo scopo di lanciare un messaggio di speranza per tutto il mondo: “torneremo presto a volare”. Oltre al concertismo e all’insegnamento, Christian nutre una forte passione verso la divulgazione artistica e musicale. Pertanto, spesso si esibisce in forme di concerto “non convenzionali” in cui arricchisce l’esperienza di ascolto del suo pubblico attraverso l’introduzione personale dei brani eseguiti, nonché la declamazione di versi poetici che riflettono la musica eseguita in concerto. La partecipazione al concerto di sabato 22 maggio è aperta al pubblico a titolo gratuito secondo i protocolli di sicurezza vigenti. (Per informazioni [email protected] - 074378891).



