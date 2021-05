Terni, ovuli di cocaina ingoiati per sfuggire ai controlli: 31enne condannato a un anno e quattro mesi

19 maggio 2021 a

Aveva ingerito due ovuli di cocaina per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, ma era stato scoperto a seguito di un esame radiografico svolto all’ospedale Santa Maria di Terni, disposto dai carabinieri che si erano insospettiti durante un controllo lungo la strada che da Narni scalo conduce a Terni.

Ingoia ovuli di cocaina per non essere scoperto: arrestato 31enne dai carabinieri

Il protagonista della vicenda, il 31enne tunisino S.H., è finito così davanti al giudice ed è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, pena inflitta dal tribunale di Terni, giudice Chiara Mastracchio, con le modalità del rito abbreviato. Il 31enne era stato arrestato a fine aprile 2021 dai carabinieri del comando stazione di Terni e del nucleo investigativo che lo avevano fermato in auto insieme ad altre tre persone, fra cui la compagna 35enne congolese, per un controllo.

La coppia era arrivata alla stazione di Narni scalo, dove era attesa da un’altra coppia di ternani, risultati del tutto estranei a vicende di droga, che li aveva caricati sulla loro macchina, una Fiat Panda, per accompagnarli a Terni, dove i due africani sono residenti.

Al momento del controllo dei militari dell’Arma, il tunisino era a apparso da subito nervoso e, considerati anche i suoi precedenti, i carabinieri avevano deciso di perquisirlo e accompagnarlo poi al Santa Maria per l’esame radiografico, sospettando che potesse aver ingerito della droga. E infatti nell'intestino aveva due ovuli di cocaina, del peso complessivo di 50 grammi. La compagna era stata segnalata alla prefettura perché aveva indosso una dose di cocaina e una boccetta di metadone piena a metà.

Per il tunisino, residente nel centro storico di Terni, era scattato invece l'arresto in flagrante con applicazione dei domiciliari. L'uomo, per il quale è stata chiesta una condanna a quattro anni di reclusione, è difeso dall'avvocato Francesco Mattiangeli che si dice "moderatamente soddisfatto della sentenza, a fronte di quanto richiesto dall'accusa".

