Città della Pieve, testimonial d'eccezione: Luca Argentero

Sarà Luca Argentero il testimonial della nuova campagna promozionale di livello nazionale per Città della Pieve. Il sindaco Fausto Risini e l'assessore al turismo Lucia Fatichenti sono pronti a rilanciare il settore turistico, uno dei più penalizzati dall'emergenza Covid, ripartito da qualche settimana con i primi segnali positivi anche nel pievese.

Dopo il City Brand, la nuova segnaletica turistica interattiva ed il Virtual Tour, per promuovere la sua bellezza, la sua storia, i suoi tesori artistici e le sue unicità, la città natia del Perugino è pronta ad attirare turisti e visitatori anche con il lancio di un nuovo sito turistico e della campagna promozionale che ruota intorno al popolare attore. I dettagli sono ancora top secret e verranno svelati durante la presentazione che si terrà sabato alle ore 11 nella sala nobile di Palazzo Della Corgna, dove interverrà anche l’attore, uno dei più amati e seguiti dal pubblico televisivo. “Città della Pieve è un territorio affascinante e incontaminato, di cui tutti si innamorano", spiega il primo cittadino, Fausto Risini.

"La capacità di custodire intatta la sua identità e la sua anima medievale la rende un luogo unico al mondo, pieno di emozioni e sorprese. Tanti dopo averla conosciuta non riescono più a farne a meno e comprano casa, ma che la si scelga per una visita di un giorno o una vacanza più lunga, senza dubbio qui si creeranno indelebili ricordi per tutta la vita. Sicuramente un viaggio all'altezza dei propri sogni. E come amministrazione stiamo intensamente lavorando per la sua valorizzazione e promozione", conclude il sindaco.

C'è da dire che recentemente Città della Pieve è salita alla ribalta della cronaca perchè è praticamente la seconda residenza del presidente del consiglio, Mario Draghi. Adesso con questa nuova campagna di promozione si punta a raggiungere più turisti possibili.

