Spina, "Il maggio dei libri" 28 maggio 2021

Da alcuni anni una delle manifestazioni ( MIUR ) più interessanti e creative delle scuole italiane è “ il maggio dei libri”. In un mese che di per sé simboleggia rinascita e colore,questa diventa una giornata dedicata alla relazione con la letteratura, le parole e la bellezza del racconto; occasione perchè ogni scuola interpreti ed offra alla comunità in cui vive diverse performances dedicate.

Cio’ che unisce la narrazione e che coinvolge i linguaggi tutti , connessi ad una essenziale ma determinante idea di Arte,è quanto rende protagonisti alunni e docenti nella scelta di opere e di relative esposizioni.

Il tema proposto quest’ anno è relativo ad “ Amore e magia”. Chiaro che per la semantica di tali parole, spazia tra diversi ambiti e resta legata alle dimensioni dell’infanzia e dell’immaginario di questa fascia di età.

Il set ideale per questo nostro evento non poteva che essere il borgo di Spina. Il valore di rinascita, di risveglio del pensiero e del pensare, si sposa felicemente con luoghi recentemente ripopolati e tornati alla vita e alle voci. Dopo 11 lunghi anni post terremoto.

Diversi angoli scelti all’interno delle mura del castello, saranno piccoli anfiteatri di vivace espressione elaborata e declinata dagli alunni della scuola primaria: voci, canti, immagini ed affabulatori più adulti ed esperti.

Una delle motivazioni principali che riteniamo assolutamente significativa è il rendere quanto più possibile nota questa manifestazione; i nostri bambini vengono fuori ( letteralmente) da oltre un anno di restrizioni e chiusura, di oltre due mesi di didattica a distanza ed ad una frustrante limitazione di socialità e di comunicazione diretta. Il loro poter finalmente sentirsi liberi ed utili.

L’entusiasmo e la partecipazione di questi figlioli dovrebbe avere l’opportunità di quella visibilità gratificante che possa mostrare al territorio l’orgoglio di appartenenza ad una comunità paesana e ad una operosità comunicativa che superi le piccole piazze ed i vicoli del borgo rinato.

Il nostro obiettivo, nostro di noi docenti è quello di far sentire autenticamente protagonisti tutti questi piccoli narratori, attori e, per almeno un giorno, maestri e letterati.

“ IL MAGGIO DEI LIBRI” – SPINA 28 MAGGIO ’21 – dalle ore 10,00 circa alle ore 12,00

