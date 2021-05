Franco Battiato a Perugia, il successo del concerto con Alice | Video

18 maggio 2021 a

Fu un successo. Esaltato da scroscianti applausi del pubblico e richieste di bis. Sul palco c'era il maestro Franco Battiato, accanto a lui Alice. Era il 14 marzo 2016 e il concerto al Palaevangelisti di Perugia aprì la seconda parte della rassegna Umbria Eventi d'Autore. Uno spettacolo storico e impossibile da dimenticare per chi quella sera era nell'impianto sportivo perugino. Battiato e Alice incantarono il pubblico. Era una tappa del tour che aveva visto tornare insieme il maestro siciliano e la cantante di Forlì che nella prima metà degli anni Ottanta avevano dato vita ad una importante collaborazione, esaltante dal punto di vista musicale e artistico.

Dal 2015 in poi Battiato e Alice avevano deciso di restituire vita al passato e di dare l'occasione di godere di quello spettacolo a chi li aveva amati negli anni Ottanta e a chi, per una questione d'età, non li aveva mai potuti ascoltare insieme dal vivo. Cantarono per due ore, riproponendo la lunga collezione di successi, ma anche pezzi più recenti. Accompagnati dall'Ensemble Symphony Orchestra che fu diretta da Carlo Guaitoli, furono esaltati e applauditi dal numeroso pubblico presente.

Alice e Battiato si erano incontrati nel 1980, grazie allo stesso produttore, Angelo Carrara. Insieme al maestro, con Giusto Pio e Francesco Messina, Alice firmò Il vento caldo dell'estate che ha rappresentato il primo vero successo della sua carriera. Poi l'album Capo Nord con la chiara impronta proprio di Franco Battiato. A Perugia e in quel tour, vissero di nuovo la grande avventura degli anni Ottanta. La scomparsa del maestro siciliano ha letteralmente stravolto i programmi di tutte le radio italiane nella giornata di oggi, martedì 18 maggio, non ce n'è stata una che non gli ha dedicato pensieri, saluti affettuosi o interi programmi. E non ce n'è stata una, ovviamente, che non ha messo in onda alcune delle sue meravigliose canzoni.

