Incidente stradale mortale tra Migiana e Mantignana, nel Comune di Corciano nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio. Due auto si sono scontrate e una bambina di 4 anni è morta; anche la madre è grave, ed è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Quattro le persone coinvolte nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.



Notizia in aggiornamento

