Foligno in provincia di Terni, la gaffe Rai durante la diretta del Giro d'Italia

Foligno in provincia di Terni. Lo sostiene la Rai nel corso della diretta della tappa del Giro d'Italia di ciclismo che ha portato la carovana rosa, oggi lunedì 17 maggio 2021, da L'Aquila a Foligno. Nella grafica infatti ha capeggiato costantemente Foligno (Tr): un errore di chi evidentemente ha poca dimestichezza con la geografia considerato poi che è davvero difficile sbagliare con l'Umbria considerato che ha solo due province. Peccato perché nel frattempo, a intervalli con la visione della gara, la regia ha fatto vedere alcuni dei bellissimi scorci umbri che la carovana ha incontrato durante il percorso che ha visto toccare, prima dell'arrivo a Foligno in via Sauro, Piediluco, Arrone e Montefranco e il Valico della Somma in una tappa lunga 139 chilometri. Chi non sbaglia è il telecronista Francesco Pancani che scandisce bene "Foligno in provincia di Perugia".

Le telecamere della Rai nei prossimi giorni faranno vedere tanta Umbria al resto d'Italia considerando che domani, martedì 18 maggio, la carovana rosa osserverà un giorno di riposo e lo farà nei pressi di Perugia da dove partirà poi il Giro mercoledì 19 maggio con la tappa che porterà i ciclisti a Montalcino. Insomma 48 ore di grande ciclismo in Umbria con le immagini della nostra regione proiettate in 205 Paesi in tutto il mondo.

Senza dimenticare le clip con le eccellenza del territorio umbro in primo piano che hanno intasato i social nelle ultime ore e i racconti dello scrittore Fabio Genovesi che ha parlato di eremi, eremiti e di quando Barbara Bouchet scappava da Cinecittà per rilassarsi e prendere il sole a Piediluco.

