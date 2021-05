Assisi, imprenditore accusato di caporalato: sfruttava senza pagare sei stranieri. Denunciato e multato

17 maggio 2021 a

Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Perugia, unitamente alla stazione carabinieri di Santa Maria degli Angeli ha dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, emessa dal Gip del Tribunale di Perugia, nei confronti di un imprenditore agricolo 59 enne, originario di altra provincia e attualmente residente a Stroncone, ma già domiciliato nel Comune di Assisi, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di caporalato aggravato e di favoreggiamento all’immigrazione clandestina allo scopo di lucro di cittadini extracomunitari, per aver occupato in condizioni di sfruttamento sei lavoratori, di cui cinque extracomunitari (uno della Costa D’Avorio, tre della Repubblica Dominicana e uno del Gambia) quest’ultimo privo del permesso di soggiorno e dei quali tre occupati in nero.

L’ indagine, denominata “Horses - Team" scaturisce da una denuncia presentata alla stazione carabinieri di Santa Maria degli Angeli nel mese di ottobre del 2020, da tre dipendenti dell’imprenditore i quali lamentavano le gravi condizioni di lavoro a cui erano stati sottoposti. Immediatamente è stato coinvolto il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro che ha accertato le effettive condizioni di impiego dei lavoratori.

In particolare, gli investigatori hanno verificato che per un periodo di alcuni mesi i lavoratori erano stati impiegati in mansioni di ristrutturazione e sistemazione agricola all’interno del maneggio, sottoposti ad un orario di lavoro eccessivo (10 ore al giorno, senza riposi, né ferie), esposti a grave pericolo per la salute, in quanto occupati senza il minimo rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, in assenza di alcuna retribuzione e senza che gli fossero stati versati i contributi previdenziali e assicurativi. Inoltre, l’ispezione sul luogo di lavoro, cha consentito di appurare che il lavoratore clandestino era stato alloggiato in una baracca di fortuna, in condizioni precarie e sicuramente inidonee, sia sotto il profilo della salute, che della sicurezza in quanto il locale, in pessime condizioni di manutenzione, è risultato privo del letto, dei servizi igienici, di energia elettrica, acqua e gas (per uso cucina e riscaldamento) e delle misure antincendio.

Le indagini hanno appurato anche il presunto, grave stato di intimidazione instaurato dal datore di lavoro, fondato sul rapporto di supremazia e di soggezione nei confronti dei lavoratori che venivano continuamente minacciati di licenziamento. Il datore di lavoro si sarebbe particolarmente accanito verso il soggetto più fragile, qual era il lavoratore clandestino, vittima di continue vessazioni e insulti. Nei suoi confronti il titolare dell’impresa sarebbe addirittura arrivato alle vie di fatto avendolo, in una occasione almeno, colpito con calci e pugni al volto e all’addome, anche con un arnese in ferro. I reati contestati vanno dal caporalato aggravato, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al falso, alle plurime violazioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, oltre all’appropriazione indebita, alle minacce e agli atti persecutori continuati. Per lui multa anche di 26 mila euro.

