Live club dell'Umbria, in autunno la vera ripartenza. Parlano i gestori

I live club dell’Umbria sono tanti, e anche loro sono stati sferzati pesantemente dalla crisi. Il Covid ha, né più né meno, paralizzato il settore. Ripartire non sarà facile, ipotizzare un futuro prossimo fatto di concerti su concerti è fuori discussione. L'incertezza sulle misure di sicurezza, dal famigerato coprifuoco al distanziamento, è dopotutto ancora enorme, la sofferenza economica anche.

Emiliano Angelelli, socio del Mishima, nel pieno centro di Terni, insieme alla sua fidanzata Michelle Fuga, è fiducioso, ma coltiva la sua fiducia sul lungo periodo. “Quest'estate in pratica non faremo musica. Immagino una giornata di iniziative scaglionate, a partire dal pranzo, magari su prenotazione. Un Mishima Fest, per dare un segnale. Ma per ricominciare a fare quello che abbiamo sempre fatto puntiamo sull'autunno”.

Il Mishima è anche ristorante, e nei mesi di rosso e arancione i ragazzi si sono dati da fare inventandosi formule nuove per l'asporto e il sostegno al locale. “Lavoriamo e lavoreremo a pranzo e cena. Purtroppo organizzare un concerto in questa situazione è proibitivo. Soprattutto la presa in carico del pubblico: d'estate è capitato che si radunassero centinaia di persone. Non possiamo assumerci la responsabilità, economica e non solo, di gestire assembramenti inevitabili”.

Marco Sicci, storico titolare della Darsena di Castiglione del Lago, è più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. “Noi riapriamo il primo giugno. Ma la musica, spero, tornerà a partire da ottobre. Ho ricevuto moltissime proposte, perché i musicisti giustamente sono in fermento, vogliono riprendere a suonare. Per quest'estate però penso che ci limiteremo a partecipare a Trasimeno Blues, nella versione molto fortunata sulle barche già sperimentata l'anno scorso, e a pochi live molto intimi, magari in riva al lago”.

Anche la Darsena, ormai da molti anni, alla musica dal vivo affianca la ristorazione. “E grazie a questo riusciamo a reggere. Penso invece a tutti i locali che vivevano di sola musica. Rischiano di scomparirne molti. Di sicuro il sostegno che abbiamo ricevuto è insufficiente: meglio meno ristori e meno tasse da pagare, secondo me. Il contributo regionale di 25mila euro invece è stato utile. Metà, in caso di investimenti, è a fondo perduto. E infatti io in questi mesi ho fatto molti lavori”.

Sicci e Angelelli concordano su una cosa: la pandemia ha scoperchiato un vaso di pandora, quello della sostenibilità della musica dal vivo, che adesso è impossibile richiudere come se niente fosse accaduto. “Serve una riforma strutturale”, dice Angelelli, che da musicista prima che da gestore conosce il settore da più di vent'anni. “La Siae, l'Enpals, tutto. Molti addetti ai lavori non hanno ottenuto ristori perché sono stati abituati a muoversi nel sommerso. Bisogna cambiare le cose, magari pensare a forme di contribuzione forfettaria, a un abbattimento di costi che sono insostenibili”. Fabrizio Ciancaleoni, che gestisce Il Giardino, a Perugia, sul fianco di Corso Garibaldi che dà sul Bulagaio, ha invece intenzione di tenere il ritmo di sempre. “I primi live arriveranno tra fine maggio e inizio giugno, poi andremo avanti per tutta l'estate. Il nostro è un posto raccolto, in cui si fa musica d'ascolto, la gente è contingentata per definizione”. Il Giardino peraltro è un locale prettamente estivo, anche qui si mangia e si beve, ma la musica è un elemento imprescindibile.

“Tra concerti e dj-set le serate saranno tante. Certo, bisogna vedere che piega prenderà la situazione, quanto dureranno e come cambieranno le restrizioni. Ma in Corso Garibaldi si è costituita un'associazione di commercianti che ha già proposto al Comune un calendario di iniziative che contiamo di pubblicizzare presto. E poi c'è il Parco Sant'Angelo, proprio accanto a noi: Covid permettendo là si potranno fare un sacco di cose”.

