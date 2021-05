Fabro, giovane si spoglia in chat e viene ricattato. Denunciato per estorsione un uomo di 60 anni

16 maggio 2021 a

Si è spogliato sul web cadendo nel tranello di una ragazza e di un suo complice che l'ha ricattato minacciando di diffondere il video hard. E' accaduto a Fabro, nell'alto Orvietano. Protagonista della vicenda, un 32enne del posto che si è visto costretto a presentare una denuncia querela ai militari del locale comando stazione carabinieri. Questi ultimi, a conclusione dell’attività di indagine svolta, hanno denunciato in stato di libertà alla competente procura della Repubblica di Terni, un 60enne originario della provincia di Bari.

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. I reati che i militari dell'Arma gli contestano, stavolta, sono quelli di estorsione, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e minaccia. Gli approfondimenti investigativi non sono ancora conclusi, ma hanno già consentito al momento di individuare un responsabile. L'episodio in questione si è consumato il mese scorso quando il giovane di Fabro era stato adescato su un noto social network da una ragazza. Dopo aver parlato per un po', seppure a distanza, quest'ultima lo aveva indotto, nel corso della videochiamata, a spogliarsi insieme a lei mostrando reciprocamente parti del corpo. Il 32enne era, però, ignaro di essere filmato. Di lì a poco, infatti, ha ricevuto una serie di telefonate nel quale i malintenzionati minacciavano che l'avrebbero diffuso rovinandone la reputazione. L'unico modo per impedirlo sarebbe stato quello di pagare una cifra di denaro. A quel ricatto, intimorito, il 32enne aveva inizialmente versato su una carta Postepay una somma di denaro pari a 2 mila euro.

Di fronte ad ulteriori richieste, fiutando l'estorsione della quale era suo malgrado vittima ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, infatti, costituisce un reato ancora più grave se chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

