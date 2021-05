Terni, in arrivo cento nuovi parcheggi a pagamento a ridosso del centro della città

Maria Luce Schillaci 16 maggio 2021 a

Via Filzi (foto in alto), via Cimarelli, via Piave, via Lungonera Savoia e via del Cassero. Eccole le zone di Terni dove a stretto giro saranno creati un centinaio di parcheggi a pagamento.

Non si tratta, puntualizzano da Palazzo Spada, di ulteriori nuovi parcheggi blu, ma solo di un’operazione di riassesto per raggiungere di nuovo i 1.600 stalli a pagamento che erano stati deliberati dal consiglio comunale nel 2016 e ribaditi fino alla più recente delibera di novembre 2020.

In sede di question time era stato il capogruppo pentastellato M5s Federico Pasculli a chiedere delucidazioni sul numero dei posti a pagamento chiedendo anche lumi sul riequilibrio rispetto a quelli gratuiti. Il bilanciamento c’è, aveva poi risposto l’assessore al Traffico, Leonardo Bordoni.

La città, è stato spiegato, è divisa in quattro quadranti e si è cercato di avere una proporzione di tre a uno, gratis e blu: per cui se il totale deve essere pari a 1.600, e al momento ve ne sono 1.500, altri possono essere ridistribuiti. Entro fine giugno 2021, dunque, verranno creati i restanti. Per quel che concerne la perdita dei parcheggi blu sono dovuti a condizioni di viabilità, creazione di piste ciclabili e di stalli per persone con disabilità.



Nulla a che fare quindi per chi si oggi lamenta per ritrovarsi con la sosta a pagamento sotto casa mentre prima poteva parcheggiare senza pagare. La delibera c’era già e dunque, come spiegano dagli uffici preposti di Palazzo Spada, nessuna novità: se spariscono le soste blu si possono creare in altre parti, secondo i criteri di possibilità previsti delle norme.

“Non c’è alcuna nuova delibera – puntualizza l’ufficio dell’assessorato alla Mobilità e Traffico – bensì una ridistribuzione degli stalli che ha già permesso di abbassare le tariffe. Tutto nella norma”. Di fatto era stabilito di ridurre la tariffazione della sosta minima di 30 minuti da 0,80 euro a 0,50 euro, dopo i primi 30 minuti la tariffa è di 0,02/minuto euro (1,20 euro/ora).

“Nel corso degli anni – si legge nella delibera - il centro città ha spostato il baricentro commerciale e quello della ristorazione/intrattenimento nell’area di piazza Dalmazia - porta Sant’Angelo, quello amministrativo nell’area corso del Popolo e via dell’Annunziata, mentre alcune aree ritenute commercialmente vivaci negli anni ’80, quali via Eugenio Chiesa, via Curio Dentato, piazza Buozzi, con la chiusura di storiche attività commerciali e del terziario, sono oggi prevalentemente a vocazione residenziale. La zona nord, con il trasferimento degli uffici Inps e della sede della questura, si è trasformata in un’area mista: commerciale, residenziale e sosta di snodo pendolari."

"L’analisi fatta suggerisce di incrementare gli stalli a pagamento in zona ovest, diminuire gli stalli a pagamento nella zona est, alienando gli stalli a pagamento in via Eugenio Chiesa, progettare un sistema di parcheggio di snodo a pagamento dedicato ai pendolari in prossimità della stazione".

"I residenti della zona ovest – prosegue la delibera - vista la difficoltà di parcheggio, saranno agevolati dalla creazione degli stalli a pagamento, i residenti di via Filzi hanno richiesto formalmente al Comune di Terni la creazione di stalli a pagamento per poter godere dell’abbonamento residenti, anche alcune associazioni di categoria hanno suggerito i parcheggi a pagamento in nuove aree commerciali sviluppatesi ultimamente, quali ad esempio via Piave-Sacro Cuore. Provvisoriamente, in aggiunta ai 1600 stalli, si prevede l’istallazione temporanea di circa 90 stalli in largo Cairoli, in attesa dell’inizio lavori per la riqualificazione urbana dell’area”.

