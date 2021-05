Umbria, domenica il secondo vax day per i super vulnerabili

Fra. Mar. 16 maggio 2021 a

Si terrà oggi il secondo vax day riservato agli estremamente fragili dell’Umbria. Il terzo in totale. Sono previste circa 5.850 somministrazioni ad altrettante persone con comorbilità importanti e invalidanti. Il primo si era tenuto domenica scorsa e aveva avuto un’adesione massiccia con 5.387 somministrazioni. Nello specifico le quasi 11 mila persone che riceveranno in questo modo la loro prima dose di vaccino avevano un appuntamento per giugno che è stato anticipato, non senza qualche mal di pancia da parte di chi magari, fragile come quelli che oggi avranno la loro dose l’appuntamento l’aveva avuto il 31 maggio. Ma l’organizzazione della task force vaccinale ha ritenuto più utile liberare le agende di giugno per riservare quei posti ad altre categorie. Probabilmente ai fragili di categoria 4 per cui le adesioni dovrebbero essere aperte in questa settimana.

Adesioni e non prenotazioni, come spiegato nel corso della conferenza stampa settimanale sull’aggiornamento della campagna vaccinale perché è impossibile al momento - è stato spiegato - dare appuntamenti puntuali senza la certezza delle dosi a disposizioni. Il commissario Covid, Massimo D’Angelo ha spiegato di non aver fatto una scelta sbagliata. Ma solo prudente. Per evitare, di fatto, quanto accaduto proprio ieri in Toscana, quando a tre mila persone sono arrivati messaggini di disdetta del loro vaccino perché le dosi destinate non erano state consegnate e con la riprogrammazione sono stati costretti a farsi il vaccino in un’altra città o in un altro giorno. Insomma, l’Umbria vuol dare data ora e luogo certi della somministrazione e per questo, è stato spiegato, “prenderanno in carico” il nominativo del cittadino che verrà contattato con un sms non appena si renderanno disponibili delle dosi. In conferenza stampa si è parlato di un “massimo di dieci giorni di attesa” per avere l’appuntamento. Per cui, chi tra i 60-69 enni si registrerà domani, avrà il suo appuntamento verosimilmente a fine mese. La modalità “adesione” ha prevedibilmente provocato una valanga di critiche.

Ma la Regione ribadisce di essere avanti nella campagna vaccinale. Questa la nota di ieri: “ La direzione Salute e Welfare della Regione Umbria nel sottolineare il buon andamento della campagna vaccinale - testimoniato dal report ministeriale che vede la nostra regione costantemente nelle prime posizioni per la capacità di somministrare le dosi ricevute dalla struttura del Commissario nazionale, con percentuali superiori al 90 per cento - desidera illustrarne le peculiarità e la progressione. Il piano regionale ha sempre seguito in maniera rigorosa quello nazionale e ha mirato a proteggere tutti i soggetti più a rischio come gli anziani, i soggetti estremamente vulnerabili, i loro familiari e caregiver. In questo senso, a fronte di una popolazione anziana tra le più numerose d’Italia, abbiamo vaccinato circa 22.000 cittadini, con età compresa tra i 70 e i 100 anni, in più rispetto alla media italiana. Al fine della protezione dei nuclei familiari più fragili, abbiamo vaccinato mediamente due familiari o caregiver che prestano assistenza ad un soggetto estremamente vulnerabile. Se non avessimo avuto cura di favorire la massiccia adesione di anziani, fragili e caregiver, avremmo potuto dedicarci alla vaccinazione di fasce d’età più giovani, ma questa strategia è stata uno degli elementi che ci ha permesso, tra le prime Regioni d’Italia, di ridurre i contagi e i ricoveri, sia ordinari che in terapia intensiva. I positivi risultati della nostra campagna vaccinale sono evidenziati anche dall’ultimo monitoraggio di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Umbria ha vaccinato in maniera capillare e tempestiva: il 13,46% della popolazione con ciclo completo (8° posto tra le regioni), il 95,74% degli over 80 con prima dose (3° posto) e il 77,04% con ciclo completo (8° posto), il 100% degli ospiti delle Rsa con prima dose (1° posto) e l’83,34% con ciclo completo (9° posto), il 95,07 degli operatori delle Rsa (5° posto)”.

