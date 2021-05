Foligno, sventato tentativo di furto con esplosivo al bancomat dell'ufficio postale di Colfiorito

15 maggio 2021 a

Foligno, il tentativo di far saltare in aria il bancomat dell'ufficio postale di Colfiorito va in fumo per l'attivazione dell'allarme presente sulla struttura. I ladri sono così fuggiti, non riuscendo a concretizzare il tentativo di furto.

L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 15 maggio. La segnalazione di allarme giunta alle 04:07 alla Security Room di Roma di di Poste Italiane, ha consentito di allertare immediatamente i carabinieri i quali, giunti sul posto, hanno rinvenuto le bombole di gas abbandonate dai malviventi dissuasi dal portare a termine il furto a seguito dell’attivazione dell’impianto di sicurezza. A seguito dell’evento è stato necessario l’intervento degli artificieri per la necessaria bonifica. Grazie all’immediata segnalazione ed altrettanto repentino intervento delle forze dell’ordine, il furto non è così stato portato a termine. "Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’azienda in materia di sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare 156 Up di caveau blindato con speciali casseforti con apertura temporizzata, e di attivare 478 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti esclusivamente alla conclusione di un’operazione. L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti, ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di eventi criminosi degli ultimi anni", spiega una nota di Poste Italiane.

L'azienda, inoltre, continua la nota, "ha previsto per gli uffici postali di Perugia e provincia, l’erogazione di numerosi servizi di vigilanza armata: nel corso del 2020 sono state oltre 630 le ore in cui è stata garantita la presenza di una guardia giurata durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici, e sono state effettuate oltre 100 ronde ispettive agli uffici, in orario sia diurno che notturno". "L’attenzione di Poste Italiane al tema della sicurezza di dipendenti e clienti e l’utilizzo di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti, hanno consentito nel 2020 di ridurre del 30 per cento gli eventi criminosi di furti e rapine su tutto il territorio nazionale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente", conclude la nota.

