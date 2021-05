Terni, vertenza Treofan: ok del liquidatore a tredicesima, quattordicesima e anticipo Tfr

15 maggio 2021 a

Tredicesima e quattordicesima mensilità e, chi ne farà richiesta, anche l’anticipo del Trattamento fine rapporto, Tfr, per coloro che lo hanno in azienda, saranno retribuiti ai lavoratori di Treofan, la fabbrica del polo chimico di Terni messa in liquidazione dalla proprietà indiana Jindal.

Lo ha assicurato il liquidatore, professore Filippo Varazi, incontrando venerdì 14 maggio 2021, nella sede della Confindustria, nella zona Fiori, i segretari nazionali e territoriali e ai delegati della rappresentanza sindacale unitaria di stabilimento.

La vertenza Treofan a una svolta. Il liquidatore al Mise: "Sbloccati premi e tredicesime"

Varazi ha confermato, come da accordi del 25 febbraio 2021 al Mise, il pagamento di sette mensilità nette per chi firma la non opposizione al licenziamento. L’accordo prevede inoltre il 30% subito, e il restante al termine della cassa integrazione straordinaria, scadenza fissata per il 25 febbraio 2022.

E’ stata posticipata a novembre 2021 la data ultima per la firma alla non opposizione al licenziamento. Il liquidatore ha assicurato i sindacati che si adopererà per non lasciare i lavoratori, in questi mesi, senza reddito. Lunedì 10 maggio 2021 il Ministero del Lavoro, ha firmato la cigs, che dovrebbe essere erogata entro 3 mesi, ma i lavoratori auspicano che sia messa in pagamento prima di luglio 2021.

Intanto la vice ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha convocato per martedì 18 maggio 2021 il tavolo con tutti gli attori coinvolti alla vertenza, per discutere i prossimi passi per il rilancio industriale del sito del polo chimico della Polymer.

Annunciata la nomina di un advisor per la reindustrializzazione della Treofan

Ai lavoratori interessa che si avvii al più presto la reindustrializzazione con l’obiettivo del ritorno al lavoro di tutte le maestranze, un impegno del Mise, degli enti istituzionali regionali. La Regione Umbria, per l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni “ha la volontà di rilanciare il territorio con l’obiettivo di attribuirgli un ruolo centrale nelle traiettorie di sviluppo regionali. In quest’ottica è stata inserita nel Pnrr, Piano Nazionale Rilancio Resilienza, la progettualità che affida il rilancio di Terni alla creazione di un ‘distretto’ specializzato su chimica verde ed economia circolare”.

Esplode la protesta dei lavoratori della Treofan. Presidio di fronte a palazzo Spada

