Umbria, terremoto a Gubbio. Scossa di magnitudo 2.8. Paura tra i residenti

Paura a Gubbio poco dopo le 22 di venerdì 14 maggio per una scossa di terremoto che è stata percepita in maniera forte in tutto il comprensorio eugubino. La terra ha tremato alle 22.22 e secondo le prime stime dell'istituto nazionale di vulcanologia l'epicentro si è registrato a circa 1 km da Gubbio. Il terremoto, sempre secondo i primi dati diffusi, si è verificato a una profondità di 7 chilometri e ha avuto una potenza di magnitudo 2.8.

