Terni, Carrefour chiude: proposta una buona uscita di 60mila euro a chi si licenzia

Simona Maggi 15 maggio 2021

E’ stato formalizzato la mattina di venerdì 14 maggio 2021, l’accordo tra i sindacati (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) e l’azienda per la chiusura del punto vendita di Carrefour. I 18 dipendenti che saranno fuori dal 31 maggio 2021, ultimo giorno di lavoro per il noto supermercato, avevano già dato l'ok alla bozza visionata qualche giorno fa.

Sul tavolo due le possibilità: o il licenziamento, vista la chiusura del punto vendita, oppure il trasferimento in altri supermercati Carrefour.

Carrefour licenzia, i dipendenti si mobilitano

Il lavoratore full time che deciderà entro il 15 giugno 2021 per il licenziamento l'azienda offrirà una buona uscita di 60 mila euro lordi più 3 mila e cinquecento euro per il mancato preavviso. Chi invece aspetterà, si parla sempre di assunti full time, dal 16 giugno al 30 luglio 2021 per il licenziamento l'incentivo sarà di 30 mila euro lordi più ovviamente i 3 mila e cinquecento euro per il mancato preavviso.

Sempre per i full time che decideranno dopo il 30 luglio si scenderà ancora a 20 mila euro lordi più 3 mila e cinquecento euro di mancato preavviso. Per coloro che invece erano assunti a part time gli incentivi sono ridotti al 50 per cento. Altra soluzione verrà applicata dall'azienda per coloro che invece sceglieranno la via del trasferimento.

A questi per un anno l’azienda offrirà un contributo per l'affitto pari a 600 euro e un contributo di una tantum pari a 1.500 euro per le spese del trasloco. Certo è che dopo 16 anni dispiace molto che 18 persone perdano il lavoro o siano costrette a trasferirsi.

Mobilitazione per i lavoratori Carrefour di Cascia

“L'accordo raggiunto con l'azienda – spiega Massimiliano Ferrante di Uiltucs – è discreto anche se parliamo di una nuova chiusura sul territorio e di 18 persone che perdono il lavoro e verranno trasferite”.

Resta l'amaro in bocca, malgrado l'accordo raggiunto, e le sigle sindacali hanno incontrato anche l'assessore comunale al commercio, Stefano Fatale, a cui hanno mostrato prima della firma l'accordo: “E' un momento difficile in generale per l'economia – dice Fatale – e di riflessione per l'amministrazione. La chiusura del Carrefour è stata una scelta aziendale della sede centrale su cui, purtroppo, poco potevamo fare. Le nuove aree commerciali che si andranno a sviluppare dovranno essere un incentivo per lo sviluppo economico della città”.

