Perugia, 40enne accoltellato fuori da un bar: caccia all'aggressore

Fra. Mar. 14 maggio 2021 a

a

a

Un 40enne è stato accoltellato oggi pomeriggio all'incrocio tra via della Pescara e via XX Settembre a Perugia. L'uomo è stato colpito all'addome e al torace. Purtroppo un fendente è stato inferto al cuore. I chirurghi della struttura complessa di cardiochirurgia lo stanno operando per cercare di salvarlo. Le sue condizioni sono infatti molto gravi: è in prognosi riservata. Secondo quanto emerge, l'aggressione si è verificata alle 17. La vittima è stata accoltellata da un ragazzo, sembrerebbe di origine magrebina. All'origine dell'episodio potrebbe esserci un apprezzamento rivolto alla fidanzata del 40enne. Parte dell'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Perugia. In città è caccia all'uomo.

Perugia, 20enne accoltellato: si stringe il cerchio attorno all'aggressore

Servizio in aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.