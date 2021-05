Terni, rapina alla farmacia comunale di Campomicciolo: bandito armato scappa con l'incasso

14 maggio 2021 a

Una rapina è stata messa a segno a Terni, nel tardo pomeriggio di venerdì 14 maggio 2021, ai danni della farmacia comunale 5, che si trova in via Mola di Bernardo, al quartiere Campomicciolo.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo, che indossava una mascherina, e quindi con il volto parzialmente coperto, è entrato nel locale, dove in quel momento c’era solo una farmacista, e ha estratto un’arma di piccole dimensioni. A quel punto l’ha puntata verso la donna che era al di là del bancone e le ha intimato di consegnare quanto era all’interno dei cassetti.

La farmacista ha quindi consegnato il denaro, per un importo ancora da quantificare, ed il bandito è immediatamente fuggito, sicuramente a piedi, ma forse avvalendosi anche di una bicicletta parcheggiata poco distante. Nessun cliente era presente nella farmacia al momento del colpo, né risultano conseguenze serie per la farmacista, se non un comprensibile stato di shock per essersi trovata di fronte un’arma puntata.

Sul posto è intervenuta subito una Volante e, nei minuti successivi, personale della polizia scientifica e della squadra mobile della questura di Terni, coordinato dal dirigente, Davide Caldarozzi.

La zona è stata subito perlustrata dalle auto delle forze dell’ordine, così come si stanno acquisendo i filmati degli impianti di sorveglianza che potrebbero aver immortalato l’uomo in fuga.

