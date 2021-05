Città di Castello, ubriaco al volante danneggia tre auto: denunciato

14 maggio 2021 a

I carabinieri della stazione di Città di Castello, intervenuti per un sinistro stradale senza feriti in viale Diaz, hanno denunciato un 40enne del posto.

L’uomo, infatti, alla guida di una utilitaria, ne aveva improvvisamente perso il controllo andando a sbattere contro altre tre auto. Invitato a sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificarne lo stato psicofisico, l’uomo ha accettato di sottoporsi alla prima prova con etilometro che ha fornito un responso positivo con un tasso alcolico di oltre sei volte il massimo consentito, ma ha rifiutato la successiva prova di conferma. A suo carico quindi i carabinieri, in relazione alla grave e pericolosa condotta di guida, hanno proceduto deferendolo all’autorità giudiziaria per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, ma anche ritirandogli immediatamente la patente di guida e sequestrando l’auto.

Gli stessi militari hanno denunciato una 20enne del posto che, rimproverata da un minore per la condotta di guida tenuta dalla giovane all’interno di un parcheggio, ha strattonato il ragazzo che si apprestava a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, per impedirgli di telefonare. I successivi controlli dei carabinieri hanno peraltro consentito di appurare che la 20enne fosse sprovvista di patente di guida. In relazione ai fatti accertati quindi la ragazza è stata multata di 5.100 euro per guida senza patente, mentre al proprietario dell’auto guidata dalla giovane è stata comminata una sanzione di 397 euro per incauto affidamento.

Non sono mancati anche i controlli in tutto il territorio della compagnia dei Carabinieri di Città di Castello, che hanno identificato oltre 250 persone e controllato circa 200 veicoli, senza tuttavia riscontrare particolari criticità. Poche le violazioni contestate e tutte inerenti la sicurezza, quali l’uso delle cinture e l’utilizzo del telefono alla guida. Lo stesso dicasi per i controlli del rispetto delle prescrizioni Covid che, anche alla luce degli allentamenti nelle restrizioni delle ultime settimane, hanno visto tantissime persone rispettare le regole. Solo cinque le violazioni riscontrate.

