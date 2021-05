Umbria, dal 17 maggio adesioni alla vaccinazione di 60-69enni: l'appuntamento non verrà dato subito

Francesca Marruco 14 maggio 2021 a

a

a

Da lunedì 17 maggio sarà possibile per le persone di età compresa tra 60 e 69 anni "dare un'adesione" alla vaccinazione in Umbria. Come spiegato in conferenza stampa stamani dall'assessore alla sanità, Luca Coletto, su richiesta dei giornalisti si tratta infatti non di una vera e propria prenotazione, ma di una "preadesione". Ovvero nel momento in cui si potrà accedere al portale inserendo i propri dati non si avrà alcun appuntamento per la somministrazione. Che invece, è stato spiegato, "verrà dato al massimo nei 10 giorni successivi a seconda della disponibilità delle dosi". I cittadini di età compresa tra 60 e 69 anni sono circa 43mila, è stato detto in conferenza.

Umbria, flop del raduno negazionista in piazza a Todi. Multe in arrivo

E' stato inoltre annunciato che lo stesso schema verrà adottato sia per i fragili ( di categoria 4), che per i 50-59. Per queste due categorie le "preadesioni" dovrebbero essere aperte nel corso della prossima settimana. Non c'è invece una data per gli over40. Si è parlato di apertura "progressiva". Il commissario Covid, Massimo D'Angelo ha spiegato che anche in altre regioni si procede in questo modo e l'Umbria non fa nulla di diverso. L'assessore alla sanità, ha aggiunto che "Ovviamente è importante precisare che per garantire l’appropriatezza della prestazione, è fondamentale che sia garantita la disponibilità dei vaccini, solo così si potrà rimanere coerenti con il piano”.

Vaccine day fa il tutto esaurito. Domenica si replica

Alle accuse di ritardo nelle vaccinazioni, il commissario Covid, Massimo D'Angelo snocciola i dati relativi ai numeri umbri confrotnanti con altre regioni: "Se guardiamo i fragili, cioè gli over 80, vediamo che siamo la terza regione con il 95% dei vaccinati. Inoltre noi abbiamo vaccinato 70 mila persone in più, rispetto alla media delle altre regioni italiane, tra fragili e caregiver e 22 mila in più nella classe di 70-79 anni". Insomma, secondo la Regione, "senza questi due elementi oggi l’Umbria avrebbe concluso la fascia 60-69 e concluso gran parte dei 50-59 avviandosi ad aprire i 40-49".

In Umbria secondo giorno senza morti per Covid. Somministrate oltre 373mila dosi di vaccino

...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.