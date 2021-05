Vaccino, l'assessore Coletto: "A giugno costretti allo stop se saltano le consegne"

14 maggio 2021 a

a

a

"Se per caso nel mese di giugno la consegna dei vaccini saltasse per un solo giorno, ci dovremmo fermare". Lo ha dichiarato oggi, venerdì 14 maggio, l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, nel corso della conferenza stampa settimanale sull'andamento della pandemia in Umbria e sulla campagna vaccinale. Coletto ha spiegato che per il mese di maggio tutta la programmazione è fatta, ovviamente in base alle dosi disponibili della regione. L'Umbria spinge sull'acceleratore e vuole usare il massimo dei farmaci che arrivano, è chiaro che a giugno eventuali ritardi nelle consegne avrebbero conseguenze anche sull'andamento della campagna, costretta ad uno stop: "Se mancano i rifornimenti ci dobbiamo fermare", ha sottolineato Coletto.

Vaccino, Tesei: "In Umbria possiamo somministrare di più, ma occorre un numero maggiore di dosi"

L'assessore ha aggiunto anche che se la regione avesse a disposizione un numero maggiore di dosi, riuscirebbe a vaccinare ancora più persone ogni giorno. Lo stesso concetto era stato espresso poco prima dalla governatrice Donatella Tesei, nel corso della trasmissione Rai Unomattina. Tesei ha spiegato che l'Umbria sta utilizzando il 90% delle dosi di cui entra a in possesso e che dal punto di vista logistico e organizzativo, sarebbe nelle condizioni di accelerare se avesse un numero maggiore di farmaci ogni giorno. Un cambio di velocità consentirebbe di arrivare prima del previsto ai traguardi che la stessa regione si è posta nella campagna vaccinale.

Medici no vax, ancora linea morbida delle Regioni. Bassetti durissimo: "Andrebbero radiati"

E' altamente improbabile che nel mese di maggio aumenti il numero delle dosi di vaccino che verranno consegnate alle regioni, cosa diversa dovrebbe accadere a giugno, visto che il generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, ha più volte ripetuto che l'Italia si aspetta la consegna di un milione di dosi ogni giorno. Intanto ha precisato che verrà cambiata anche l'assegnazione dei farmaci, in particolare Astrazeneca che in alcune regioni non è gradito ai cittadini. E' stato già annunciato che dai territori del sud i flaconi saranno spostati in quelli del nord, dove problemi del genere non ci sono.

Vaccine day fa il tutto esaurito. Domenica si replica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.