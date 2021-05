Vaccino, Tesei: "In Umbria possiamo somministrare di più, ma occorre un numero maggiore di dosi"

14 maggio 2021 a

L'Umbria sarebbe in grado di somministrare un numero maggiore di dosi di vaccino anti Covid se più farmaci venissero inviati alla regione. Lo ha detto la governatrice Donatella Tesei, ospite di UnoMattina su Rai 1. La presidente della giunta regionale ha fatto il punto sulla campagna vaccinale, sottolineando che l'Umbria sta iniettando una percentuale molto alta delle dosi che vengono consegnate, tra l'88 e il 90%. Tesei ha ricordato che anche questa settimana l'Umbria prosegue con i "vaccine day". L'obiettivo è consentire un accesso più veloce ai fragili e ai conviventi delle persone, dopo averlo già fatto con gli over 80.

La presidente della Regione ha sottolineato che in Umbria è molto alta la percentuale delle persone anziane: "Abbiamo il 20% di ultrasettantenni perché la qualità della vita permette di vivere a lungo. Ovviamente questo ci ha spinto a mettere in sicurezza prima di tutto le fasce di età più avanzate. Ora siamo ad un ottimo punto, visto che abbiamo vaccinato tutte le persone con oltre 90 anni, l'80% degli ultraottantenni". Dunque il lavoro è stato concentrato sulle fasce più a rischio ed ora la Regione si sta muovendo anche sulle altre.

Stando all'ultimo aggiornamento (14 maggio ore 8), sono state somministrate 390.181 dosi di vaccino anti Covid rispetto alle 435.765 consegnate. Sono 126.237 i cittadini vaccinati con il ciclo completo, cioè prima e seconda dose. 266.332 le persone che hanno avuto almeno una inoculazione. In Umbria sono 166.930 i residenti che si sono già prenotati per la somministrazione del farmaco. Dal punto di vista organizzativo, dunque, le strutture regionali sono in grado di accelerare, ma ovviamente occorrono maggiori dosi. Stando ai piani del commissario nazionale Francesco Figliuolo, accadrà nelle prossime settimane visto che l'Italia dovrebbe ricevere un numero nettamente maggiore di fiale e quindi essere in grado di aumentare la fornitura alle regioni.

