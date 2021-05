Aste immobiliari in Umbria, due milioni per Villa Gallenga Stuart, 35 mila euro per un vigneto Montefalco doc

14 maggio 2021 a

Ville storiche, appartamenti, negozi ma anche vigneti, una cantina vinicola e una pizzeria. Sul sito dell’Istituto vendite giudiziarie per i tribunali di Perugia, Terni e Spoleto è possibile davvero trovare di tutto. Il viaggio virtuale tra occasioni e curiosità inizia da Perugia dove torna all’asta la storica villa Gallenga-Stuart. Nel 1872 quello che allora era un castello fu venduto a Romeo Gallenga e sua moglie, la nobildonna inglese Mary Montgomery Stuart, che trasformarono il palazzo in una villa affidando l’incarico del restyling all’architetto Francesco Biscarini, il più in vista di Perugia a quei tempi. Fu l’architetto a occuparsi anche di contattare gli artisti per decorare gli interni e le ventotto stanze del prestigioso immobile. La villa ha una superficie di 2.700 metri quadrati cui si aggiungono i 500 metri quadrati delle scuderie e altri trecento di annessi ed è disposta su quattro piani con serre, cantine, legnaie e magazzini. Il primo tentativo di vendita all’asta venne fatto sei anni fa, si partiva da un prezzo base di sette milioni. La nuova vendita all’incanto fissata per l’8 giugno parte da un prezzo base di 2.070.562 euro.

A Marsciano finisce all’asta una intera proprietà immobiliare suddivisa in tre lotti: il primo composto da dodici appartamenti e altrettanti box per un prezzo base di 739.500 euro, il secondo da 10 appartamenti e 10 box per 609.000 euro, il terzo da cinque appartamenti e altrettanti box/garage per un prezzo base di 406.500 euro. L’offerta di acquisto dovrà arrivare entro il 19 luglio, l’offerente potrà partecipare anche in modalità telematica alla vendita senza incanto fissata per il 20 luglio.

Se a Marsciano va all’asta un intero condominio, a Spello viene messo in vendita senza incanto un edificio destinato a garage ubicato in via della Liberazione. Il fabbricato è di recente realizzazione ed è strutturato in tre piani interrati con ingresso dal secondo livello interrato ed è composto da sedici garage per ogni piano per un totale di quarantotto, tre posti auto coperti, oltre a spazi di manovra, vani tecnici, ripostigli e magazzini. I garage vengono venduti ognuno come singolo lotto. Il prezzo base d’asta, per uno di questi, è di 19.200 euro.

Restando sulle curiosità, mercoledì 19 maggio presso l’Istituto vendite giudiziarie con sede a Spoleto, saranno messi all’asta due appezzamenti di terreno di cui uno coltivato a uliveto e uno a vigneto doc. Quest’ultimo è un terreno collinare di 10.063 mq particolarmente vocato per la produzione viticola di alta qualità. Risulta inserito nelle zone di produzione doc di Montefalco e i due appezzamenti si trovano all’interno di un vigneto che comprende più particelli catastali. Continuando la mappa delle curiosità, a Narni viene messa in vendita una pizzeria al prezzo a base d’asta di 76.500 euro. L’unità immobiliare è composta da un ingresso con bar, cucina, due locali, una zona forno, due bagni e antibagno con locale caldaia.

Nell’Orvietano, invece, finisce all’asta una cantina vinicola comprensiva di rimessa, deposito, imbottigliamento, stoccaggio, tinaia. Rientra in una proprietà molto estesa composta da terreni, un fabbricato agricolo ancora in costruzione e annessi agricoli. Il prezzo a base d’asta è di 1.200.938 euro. Fa parte del lotto anche una grotta in tufo attualmente adibita a magazzino.

