Umbria, risalgono i contagi ma diminuiscono i ricoveri. Un altro morto

Ancora un morto a causa del Covid in Umbria. La vittima è di Gubbio e salgono a 1.372 i decessi nel territorio regionale a causa del virus. I nuovi casi nel bollettino ufficiale di oggi, giovedì 13 maggio, sono 139. Il numero complessivo dei contagiati, dunque, sale a 55.618. I positivi sono emersi dall'analisi di 4.072 test antigenici e 2.790 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è del 2%, ma sale al 4.98% in relazione ai molecolari. Nella giornata di ieri, mercoledì 12 maggio, i positivi erano stati 77. Quindi un deciso aumento dei contagi. Sono state ufficializzate 118 guarigioni che fanno salire il numero complessivo a 51.704. Gli attualmente positivi, dunque, sono 2.542 contro i 2.522 delle 24 ore precedenti.

Notizie positive arrivano dal fronte ospedaliero. I ricoverati sono nove in meno e quindi complessivamente 146, di questi 21 in terapia intensiva (-1). A livello settimanale i nuovi casi sono 73 ogni 100mila residenti, Perugia si attesta a 60, mentre Terni leggermente più alta: 81. Restano in isolamento 3.207 persone. Sempre in Umbria a livello vaccinale, le dosi somministrate sono nel complesso 384.258 (dati ore 8 giovedì 13 maggio). Il ciclo è stato completato per 124.183 umbri, un aumento dell'1.7% rispetto al dato del giorno precedente. Complessivamente, invece, sono stati somministrati 384.258 farmaci. Prima dose per il 33.81% dei cittadini e ciclo completo per il 16%.

A livello nazionale (dati giovedì 13 maggio, ore 17) le dosi somministrate sono 25 milioni 431.022, mentre sette milioni e 892.785 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, il 13.32% della popolazione. Naturalmente è sempre la Lombardia la regione in cui sono state iniettate più dosi: quattro milioni, 414.779. Al secondo posto il Lazio con due milioni 442.603, mentre la terza regione è la Campania: due milioni 277.222. Nella graduatoria delle regioni che hanno iniettato la percentuale più alta dei farmaci ricevuti, al primo posto Puglia e Liguria con il 90.4%. Al terzo segue il Veneto al 90%.

