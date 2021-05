Assisi, denunciata coppia specializzata in truffe

13 maggio 2021 a

Scoperta dagli agenti del Commissariato di Assisi, a seguito di una denuncia sporta da un cittadino straniero da tempo residente ad Assisi, una truffa ai danni di un’assicurazione. Alla fine delle indagini è stata denunciata una coppia specializzata in truffe e reati contro il patrimonio. L’uomo ha raccontato ai poliziotti di aver acquistato un’auto dopo aver letto un annuncio pubblicato su un social network. Dopo un primo contatto tramite l’utenza telefonica indicata nel post, l’uomo ha incontrato il proprietario del mezzo nei giorni successivi al fine di formalizzare il passaggio di proprietà.

Entrato in possesso del veicolo, l’uomo si è recato presso un’agenzia di pratiche automobilistiche per presentare tutta la documentazione. L'uomo, non senza sorpresa, però ha ricevuto dalla propria assicurazione la comunicazione di un’avvenuta apertura di un sinistro stradale nel quale lui stesso sarebbe rimasto coinvolto alla guida dell’auto qualche giorno dopo esserne entrato in possesso. Letto il documento, l’uomo non ha avuto più dubbi sul fatto che fosse stato vittima di un raggiro, in quanto il giorno dell’incidente si trovava con assoluta certezza in altro luogo.

Dagli accertamenti compiuti dagli agenti di Polizia è emerso che la controparte alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente era una donna di origini siciliane, classe 1963, con diversi precedenti per truffa, fosse la moglie dell’uomo che gli aveva venduto l’automobile. L'uomo, anch’egli di origini siciliane, classe 1966, aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Era riuscito ad entrare in possesso dei dati assicurativi del malcapitato proprio durante le trattative per il passaggio di proprietà presso l’agenzia automobilistica. Grazie alla raccolta delle dichiarazioni dei testimoni, agli accertamenti tecnici compiuti sulle utenze indicate negli atti,è emerso il pieno coinvolgimento dei due coniugi nella frode. La coppia dunque è stata denunciata in stato di libertà per il reato di frode.

