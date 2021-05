Marsciano, limiti velocità a 5 chilometri orari: Tar sospende l'ordinanza

Massimo Fraolo 13 maggio 2021 a

Veicoli a due ruote e biciclette non saranno più obbligati a percorrere le strade di Marsciano a passo d'uomo. Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso di Fiab Perugia e Fiab Marsciano, che avevano chiesto alla Provincia di rimuovere i cartelli con i limiti di velocità a 5 e 10 chilometri orari.

Il provvedimento del Tar ha infatti sospeso l’ordinanza 15/2021 con la quale l'Ente aveva apposto cartelli con limiti di velocità da record per circa 125 chilometri di strade provinciali nel Marscianese e nel tuderte.

"I giudici - si legge in una nota - hanno ravvisato come il provvedimento in esame appaia a prima vista irragionevole e sproporzionato poiché impone ai ciclisti di mantenere, anche nei tratti di strada non particolarmente deformati, una velocità tale da non poter condurre agevolmente il mezzo in condizioni di sicurezza". L’avvocato Alessandra Bircolotti, legale delle due associazioni, aveva evidenziato nel ricorso come l’ordinanza non rispondesse ad alcuna oggettiva necessità e la non fondatezza delle motivazioni addotte dalla Provincia di Perugia. L’udienza di merito è stata fissata per il 26 ottobre. Nel frattempo i cartelli devono essere rimossi. La Provincia aveva motivato la decisione di imporre limiti così bassi con le difficoltà di reperire risorse per effettuare i lavori necessari sul manto stradale.

