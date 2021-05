Città di Castello, due preti abbandonano l'abito talare

Felice Fedeli 12 maggio 2021 a

Altri due sacerdoti lasciano l'abito talare, seppur in momenti differenti. Entrambi appartengono alla diocesi di Città di Castello e l'annuncio è arrivato direttamente dal vescovo Domenico Cancian in occasione del ritiro spirituale del clero, avvenuto nel santuario di Canoscio mercoledì 12 maggio: "Don David Tacchini, quasi un anno fa, e, più recentemente don Samuele Biondini, hanno chiesto e ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra ordinazione". Senza aggiungere altro, nè dare ulteriori spiegazioni.

Scrive ancora il presule: "a partire da sabato 15 maggio 2021 la guida pastorale della parrocchia di San Pio X in Città di Castello è affidata a padre Giuseppe Renda Ofm, guardiano del convento di San Giovanni Battista agli Zoccolanti, nominato Amministratore parrocchiale. Sono immensamente grato a padre Francesco Piloni Ofm, Ministro provinciale, per la sensibilità e la prontezza con cui l’Ordine dei Frati Minori si è reso disponibile, assicurando la mia vicinanza alla comunità parrocchiale. Il presbiterio e tutta la comunità diocesana accolgono con sofferenza e, allo stesso tempo, con rispetto la libera decisione di David e Samuele. Grati per il servizio svolto, preghiamo perché possano vivere serenamente la loro appartenenza ecclesiale, radicata nel Battesimo.

Esprimo profonda gratitudine ai sacerdoti che con gioia si donano quotidianamente e per tutta la vita nel generoso esercizio del ministero in favore del popolo di Dio.Chiediamo al Signore il dono della fedeltà a tutte le vocazioni e per i due nuovi candidati al sacerdozio, che saranno ordinati nel corso di quest’anno. In prossimità della solennità di Pentecoste, invochiamo con fiducia una rinnovata effusione dello Spirito Consolatore perché si rafforzi la nostra fede. Ringraziando Papa Francesco perché recentemente ha annoverato tra i santi la nostra Margherita, proprio alla conclusione del VII Centenario della sua morte, imploriamo sulla nostra Chiesa tifernate l’intercessione dei fratelli e sorelle già nella gloria di Dio".

