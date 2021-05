Terni, infortunio sul lavoro in una fabbrica della zona industriale. Grave operaio di 38 anni

12 maggio 2021 a

a

a

A Terni, nel corso della mattinata di mercoledì 12 maggio, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria in codice rosso un operaio di 38 anni che lavora alla Tecnamac, una ditta della zona industriale di vocabolo Sabbione, in strada dei Confini. L’uomo ha riportato un trauma da schiacciamento che ha riguardato torace e addome e al momento si trova ricoverato all'ospedale in prognosi riservata. Il 38enne ternano è stato immediatamente soccorso dai suoi colleghi di lavoro che hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Unità sanitaria locale Umbria 2 insieme agli agenti della squadra volante della Questura e ai vigili del fuoco. Gli accertamenti sulla dinamica del grave infortunio sul lavoro sono tuttora in corso. Sono state acquisite alcune testimonianze per ricostruire l'accaduto in tutti i particolari. L'ennesimo infortunio in una fabbrica del Ternano ripropone con forza il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, una questione più volte sollevata anche dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo in aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.