Perugia, tutto pronto per la Grifonissima. Chiuse in quattro giorni le 500 iscrizioni previste

Sarà la Grifonissima della ripartenza. Un’edizione simbolica, quella organizzata per domenica dal circolo Unicredit, ma dai forti significati di speranza e di ripresa. I numeri lo confermano. In appena quattro giorni sono state chiuse le iscrizioni dei 500 partecipanti previsti. Qualche curiosità. Tra gli uomini la categoria più rappresentata è quella tra 50 e 55 anni con 75 atleti iscritti, seguita dalla categoria tra 45 e 50 anni con 73 e quindi la categoria tra 40e 45 con 52 partecipanti. Stessa situazione per le donne dove la categoria leader è quella tra 45 e 50 anni con 38 iscritte seguita dalle over 50 con 27 partecipanti.

E’ la squadra di Foligno, tra le 70 presenti, la più rappresentativa. Perugia, frazionata in molti team, presenta più di 250 atleti. Molte ed impegnative le disposizioni anticovid previste dal protocollo Fidal per poter disputare la gara. Gli atleti dovranno, obbligatoriamente, utilizzare la mascherina in partenza e per i primi 500 metri. La stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo. Alla partenza gli atleti andranno a posizionarsi all’interno di griglie di partenza separate dove le singole posizioni saranno segnalate a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l’uno dall’altro. Nella prima griglia si posizioneranno gli atleti dal pettorale 1 al pettorale 250; nella seconda griglia si posizioneranno gli atleti da 251 a 500.

Prima dell’ingresso nelle griglie di partenza gli atleti dovranno sottoporsi al rilevamento della temperatura poi verrà consegnato loro un braccialetto “Avanti Tutta” che è il segno di riconoscimento. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in Piazza IV Novembre. La partenza sarà data alle 9.30 per la prima griglia di 250 atleti e dopo tre minuti per la seconda.

Il percorso: Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, viale Indipendenza, via Masi, via Marconi, via XIV Settembre, via Ripa di Meana, viale San Domenico, via Bonfigli, Porta San Costanzo, viale Roma, via Marconi, via XIV Settembre, Porta Pesa, via Pinturicchio, piazza Fortebraccio, Corso Garibaldi, via Zeffirino Faina, via Innamorati , via Vecchi, Rotonda dell’Elce, viale Antinori, Porta Conca, viale Pellini, Porta Eburnea, via F. di Lorenzo, via Orsini, via Cacciatori delle Alpi, Stadio Santa Giuliana.

