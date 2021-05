Perugia, da Umbra Acque un piano di investimento da 22 milioni

12 maggio 2021 a

Quasi 22 milioni di investimenti in quattro anni, alcuni dei quali già portati a termine. A Perugia, Umbra Acque ha realizzato e realizzerà una serie di opere per il sistema fognario, quello degli acquedotti e per la riduzione delle perdite per un importo complessivo pari a circa 21.780.000 euro. “Dal mio insediamento lo scorso ottobre – afferma il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese – c'è piena collaborazione e sintonia con tutti i sindaci e le amministrazioni comunali, a partire proprio dal sindaco di Perugia Andrea Romizi, il quale non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno. Questo piano di investimenti quadriennale è un grande impegno nei confronti dei cittadini, che punta a migliorare ancor di più il servizio idrico, a ridurre gli sprechi, a non far mai mancare l'acqua nelle case e a tutelare l'ambiente. Il tutto in un'ottica di significativi investimenti che potremo effettuare anche grazie al Recovery Plan, frutto di un'intensa e proficua collaborazione con la Presidente della Regione Donatella Tesei e l'assessore all'Ambiente e vicepresidente della Giunta, Roberto Morroni”.

Il Piano 2020-2023 inizia proprio dal Piano di riduzione delle perdite, che per il primo biennio ammonta a circa 1.965.000 euro e che sono destinati alle sostituzioni delle vecchie tubature (alcune già effettuate) del centro storico e di altre zone limitrofe. Numerose le realtà del territorio comunale coinvolte. Ad esempio sono stati destinati 853.000 euro per il potenziamento delle reti acquedottistiche a San Fortunato della Collina – Boneggio, Fontignano e del sistema idrico di San Martino dei Colli, Poggio delle Corti, Pietraia, Poggiolo (attività già avviate o completate nel corso del 2020).

Per l’estensione del servizio in aree prive della fornitura idrica inoltre - a Monte Tezio e San Marino - sono state completate l'anno scorso opere per 415.000 euro. Nel comparto acquedotto sono previsti poi due importanti investimenti di interconnessione: 300.000 euro per potenziare l’approvvigionamento del polo ospedaliero e un milione finalizzato ad estendere l’interconnessione del sistema Alta Valle del Tevere con altre frazioni del comune. Sempre nel capoluogo sono previste importanti opere per risolvere problemi di allagamenti e sversamenti di fognature che sono soggette a criticità in occasioni di violenti eventi meteorici. Così in via Torelli, via delle Sorgenti e in zona via Cortonese è previsto un importo di 1.070.000 euro, a Santa Lucia 485.000 e 480 mila euro a Ponte Valleceppi a completamento delle opere di protezione idraulica.

