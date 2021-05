Umbria, si è spento Pietro Antonini. Per decenni medico amato e apprezzato

Ri.Bo. 11 maggio 2021 a

In Umbria si è spento un altro importante medico che per anni ha assistito migliaia e migliaia di pazienti. Pietro Antonini, se ne è andato all’età di 91 anni. Per decenni è stato medico condotto e ufficiale sanitario del Comune di Monte Castello di Vibio, un dottore vecchio stile, vicino ai suoi concittadini e ai pazienti che hanno continuato a confidarsi con lui e a chiedergli consigli anche dopo che era andato in pensione.

Nel comprensorio tutti lo ricordano come una persona riservata, che raramente parlava di se stesso, ma amava condividere con tutti gli eventi più importanti della sua vita, come in occasione del suo 50esimo anniversario di attività oppure del matrimonio al teatro della Concordia con Marta. Tutte le associazioni locali, insieme all’amministrazione comunale, si sono strette nel lutto alla famiglia e ai figli Laura e Fabrizio.

La sindaca Daniela Brugnossi sottolinea che “il dottor Pietro Antonini è stato un pilastro della nostra comunità, un ammirato professionista, le cui intuizioni mediche hanno salvato la vita a tanta gente. È stato e sarà sempre un mattoncino nelle mura di Monte Castello perché in ogni casa c’è chi ha un suo ricordo personale”.

