Umbria, secondo giorno senza morti per Covid. Somministrate oltre 373mila dosi di vaccino

11 maggio 2021 a

a

a

Secondo giorno consecutivo senza vittime Covid ufficializzate dalla Regione Umbria. E' quanto emerge dal sito della Regione stessa che come tutti i giorni pubblica i dati dell'andamento del virus che poi inoltra al ministero della Salute. Anche oggi non vengono registrati decessi. I morti dall'inizio della pandemia restano 1.370. I nuovi casi positivi sono stati 114, mentre 16 le guarigioni. Gli attualmente positivi, dunque, aumentano. Sono 98 in più del giorno prima, complessivamente 2.654. Complessivamente sono stati analizzati 2.991 tamponi, mentre i test antigenici effettuati sono 4.713. Il tasso di positività è dell'1.47% sul totale. Nei dati del giorno precedente era stato dell'1.58. Sui molecolari è del 3.8%, quando era del 3%. Riprendono a scendere i ricoverati causa Covid, sono 160, quindi tre in meno del giorno precedente. Venti nelle terapie intensive.

Umbria, Rsa riaperte alle visite. Occorre il Green Pass, ecco come fare

Il punto sul vaccino - Relativamente alla campagna vaccinale (dati martedì 11 maggio, ore 8) sono 373.317 le somministrazione effettuate, con un aumento dell'1.7% rispetto al giorno precedente. I vaccinati con la prima dose sono 255.612 e rappresentano il 32.92 dei residenti. Ciclo completo, invece, per 119.858 cittadini, il 15.44%. Attualmente le prenotazioni risultano 163.854. Non c'è stata variazione delle dosi consegnate, ferme a 405.345 (clicca qui per tutti i dati aggiornati della campagna vaccinale).

Vaccini, la Regione Umbria valuta di allungare i tempi della seconda dose Pfizer a 35 giorni

Così come per il resto del Paese le prossime settimane sono considerate fondamentali. Il commissario nazionale Francesco Figliuolo ha garantito l'aumento dei vaccini a disposizione con il trascorrere del giorno, arrivando a sostenere che l'Italia a giugno ne avrà un milione al giorno. Nei prossimi cinquanta giorni, dunque, occorrerà una nuova accelerazione sul fronte vaccinale per cercare di avvicinare prima possibile gli obiettivi nazionali che sono stati fissati. Ad oggi (dato ministero della Salute 11 maggio ore 14) sono 24 milioni 502.646 le dosi somministrate nel Paese. Sette milioni e 561.566 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale.

Umbria, flop del raduno negazionista in piazza a Todi. Multe in arrivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.