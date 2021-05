Terni, migranti in fuga dal pullman per le strade della periferia. Erano destinati a un centro di accoglienza

11 maggio 2021 a

Più di venti migranti in fuga nelle campagne e nella periferia di Terni. Gli extracomunitari, di origini iraniane e curde, erano a bordo di un pullman. Dopo lo sbarco in Sicilia erano stati destinati in alcuni centri d'accoglienza in Umbria. Ma non hanno mai raggiunto la loro destinazione e, durante una fermata del bus nei pressi dello svincolo per San Gemini sulla E45, si sono dati alla fuga. Quattordici di loro, durante la mattinata di martedì 11 maggio, sono stati rintracciati da polizia e carabinieri nella zona di Gabelletta. Sorpresa e preoccupazione tra i passanti di fronte ai migranti in fuga per le strade del quartiere e in mezzo alle auto in transito nel popoloso quartiere ternano. Gli stranieri sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e quindi saranno di nuovo trasferiti in pullman verso le loro destinazioni. Le ricerche degli ultimi fuggitivi proseguono a ritmo serrato da parte degli agenti e dei carabinieri che sono stati inviati sul posto. Al momento non si segnalano particolari problemi e nessuno dei migranti in fuga avrebbe opposto resistenza alle forze dell'ordine che li stanno ancora cercando.

Articolo in aggiornamento

