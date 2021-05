Terni, tasse comunali: mancati incassi per 15 milioni di euro nel 2020 a causa della crisi Covid

11 maggio 2021 a

a

a

I conti, alla fine, li hanno fatti quadrare, anche se il mancato introito di imposte comunali nel 2020 ha inciso nell’ordine di un 30 per cento in meno rispetto alle previsioni, ovvero circa 55 milioni contro i 70 che sarebbero dovuti entrare in cassa.

Il Covid è stato un bagno di sangue per i conti del Comune di Terni che solo in parte ha visto compensati i fondi che non hanno potuto pagare i cittadini dai ristori dello Stato, che comunque sono arrivati – sempre riguardo all’anno scorso – nell’ordine di circa 5,5 milioni, quindi una cifra non da poco. Senza aver messo in cassa un terzo di quanto aveva previsto, la giunta Latini si è ingegnata per non compiere tagli ai servizi al cittadino, andando a risparmiare negli investimenti diretti di lunga durata e cercando di ottimizzare quanto più possibile le spese vive.

Scoppia la bomba conguagli Tari, chiesti soldi alle famiglie. Masselli: "Sospenderemo la richiesta"



“In casi di emergenza come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo – spiega l’assessore comunale al bilancio, Orlando Masselli – la prima cosa da salvaguardare è ovviamente il mantenimento dei servizi e, per quanto più possibile, gli aiuti a chi è in difficoltà. Da qualche parte, però, occorre recuperare risorse e così la nostra azione è stata quella di spalmare gli investimenti diretti previsti, quelli di più lungo periodo, ma anche di efficientare le spese correnti, laddove abbiamo ravvisato che si potevano offrire servizi forse anche migliori ma spendendo di meno. Per gli investimenti, dei 4,5 milioni previsti ci siamo fermati a 1,5, anche se comunque abbiamo utilizzato i mutui per 13,5 milioni già accesi proprio per gli investimenti e inserito in bilancio i fondi previsti dal Piano Periferie”.

Bagarre sugli aumenti delle bollette dell'acqua: "Solo dell'1,6% in media"



Risparmi anche dal personale: “Ci sono stati diversi pensionamenti ed è stato possibile anche su questo versante recuperare risorse”.

Entrando nel dettaglio dei numeri, gli scostamenti più rilevanti tra previsioni ed effettivamente incassato hanno riguardato la riscossione coattiva di Imu e Tasi, che doveva portare circa 3,7 milioni e invece ha visto incassarne poco più di 2,2, quindi intorno al 40 per cento in meno. Minori incassi anche dalla tassa di soggiorno (118 mila contro i 200 previsti), visto che per oltre due mesi nel 2020 le attività ricettive sono rimaste chiuse, e circa due milioni in meno dalla tassa sui rifiuti (20,6 milioni invece di oltre 22).



“Siamo riusciti a non ricorrere alle anticipazioni di tesoreria – continua Masselli – cosa che cercheremo ancora di fare se arriveranno gli aiuti necessari dallo Stato. L’anno scorso, alla fine, è stata una cifra importante (5,5 ndr), quest’anno al momento siamo fermi a un milione e mezzo, ma dobbiamo ancora studiare nel dettaglio le opportunità concesse dall’ultimo decreto, appena licenziato”.

Da lunedì il Comune apre alle auto la Zona a traffico limitato per aiutare il commercio in crisi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.