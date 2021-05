Terni, controlli per rispetto delle norme anti Covid: 31 sanzionati, recuperata bicicletta rubata

Maria Luce Schillaci 10 maggio 2021 a

A Terni, in particolare nelle zone più centrali della città, è stato un altro fine settimana di intensi controlli di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, vista la notevole affluenza di persone nelle vie della movida e nei parchi cittadini, soprattutto di giovanissimi, complice il bel tempo.

In totale, tra venerdì 7 e domenica 9 maggio 2021, sono state identificate 162 persone e controllate 20 autovetture, 31 le violazioni accertate, prevalentemente per il mancato uso della mascherina e per non aver rispettato il coprifuoco, previsto dalle norme anti-Covid.

Nella serata di venerdì 7, un 20enne marocchino è risultato irregolare sul territorio nazionale e inottemperante a una precedente espulsione. In più era senza mascherina ed è stato denunciato e sanzionato per 400 euro. Un suo connazionale 21enne è stato trovato in possesso di una dose di stupefacente ed è stato segnalato come assuntore.

Sempre venerdì sera, con l’ausilio dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti, in una scala esterna di un edificio abbandonato del centro, quattro involucri di cocaina, che sono stati sequestrati. Protagonista, invece, nella serata di sabato, un giovane ternano per ubriachezza molesta: è caduto a terra in centro, si è rialzato e si è scagliato contro un gruppo di persone, poi è caduto di nuovo, battendo la testa. Una pattuglia in borghese della polizia di Stato ha subito richiesto l’intervento del 118.

Fine settimana movimentato anche per i carabinieri intervenuti su segnalazione di un cittadino che, nella zona dell’ospedale, ha assistito al furto di una bici. Un 20enne rumeno, autore del furto, è stato denunciato.

Ad Amelia invece i militari sono intervenuti all’una di notte per un incidente stradale in località ‘La Cavallerizza’ dove un 34enne, oltre alla contravvenzione per non aver rispettato la normativa anti-Covid, è risultato in stato di ebrezza alcolica ed è stato denunciato, con il ritiro della patente.

