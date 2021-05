Terni: piste ciclabili, ok della Giunta. In dieci minuti si arriverà da Borgo Rivo al centro

Maria Luce Schillaci 10 maggio 2021 a

a

a

Da Terni a Borgo Rivo in bicicletta. Basteranno dieci minuti per arrivare dal centro al popoloso quartiere a nord di Terni e si pedalerà soprattutto in sicurezza.

C’è infatti il via libera dalla giunta comunale al progetto di fattibilità per la nuova pista ciclabile tra Borgo Rivo e Terni centro: il percorso è stato individuato e aiuterà a superare le lunghe file di auto che si formano quotidianamente durante le ore di punta, specialmente tra le 13 e le 17, contribuendo a decongestionare il traffico in entrata e in uscita .

Via del Cassero, viabilità rivoluzionata per i lavori alla rete delle piste ciclabili



“Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati - di un intervento fondamentale che andrà a ricucire attraverso la mobilità dolce lo strappo che storicamente separa il centro dai popolosissimi quartieri periferici e che potrà consentire a migliaia di cittadini ternani di spostarsi con le bici tradizionali ed elettriche. Avevamo a disposizione 50 mila euro da parte del Ministero per la progettazione – prosegue – e i progettisti incaricati ci hanno proposto un progetto di fattibilità tecnico economica con tre soluzioni diverse, ovvero con tre itinerari ciclopedonali, complementari tra loro, in quanto, seppur con caratteristiche totalmente differenti, hanno in comune lo stesso punto di arrivo, cioé piazzale Caduti di Montelungo (foto in alto ndr). Ad ogni percorso, nel progetto è stato abbinato un nome”.

Il punto sui principali cantieri aperti in città: la nuova piazza Tacito entro fine anno



I tre percorsi si chiamano infatti “La Dolce”, “La Rapida e “La Fluida”.

In particolare “La Dolce” è il tracciato più esteso (5,1 chilometri circa), una piccola ciclovia periurbana, che si estende dalla zona nord/ovest di Borgo Rivo, dove via del Rivo diventa strada di Gabelletta, nelle vicinanze della rotonda di via delle Terre Arnolfe e via Augusto Dall’Olio, fino allo slargo di fronte al cimitero comunale/piazzale caduti di Montelungo.

“La Fluida” è un itinerario centrale rispetto agli altri due, di dimensione media (2,2 chilometri circa) che si estende dalla zona centrale di Borgo Rivo rappresentata dalla piazza del nucleo abitativo, luogo ricco di attività commerciali e uffici e termina sempre di fronte il cimitero comunale/piazzale Caduti di Montelungo.



“La Rapida” è l’itinerario più veloce e corto, complessivamente sempre di dimensione media (2,8 chilometri circa), che assicura il raggiungimento di via Bramante/zona Fiori con poco più di 700 m. e poi di seguito il piazzale di MediaWorld/area di via Battisti, per terminare anch’esso sempre di fronte il cimitero comunale/piazzale Caduti di Montelungo. Le sue caratteristiche di velocità e sicurezza dovrebbero attirare un maggior numero di utenti con notevole abbattimento di emissione di CO2 e contemporanea riduzione dei livelli di inquinamento. L’opera da realizzare è inserita nell’annualità 2021 del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 approvato nelle scorse settimane.

“Anche gli altri itinerari proposti – sottolinea l’assessore Salvati – sono molto interessanti e non escludiamo di poterli realizzare in fasi successive. Per il momento ci concentriamo sulla Rapida. Adesso si tratterà di sviluppare i successivi livelli di progettazione e allo stesso tempo procederemo all’invio dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati”.

Le antiche mura liberate dall'area cani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.