Terni, diciottenne salvato a Piediluco ricoverato in Rianimazione: condizioni stabili

Sono stabili le condizioni del diciottenne ternano che ha rischiato di affogare, nel pomeriggio di sabato 8 maggio 2021, durante un bagno al lago nella zona dei pontili, a Piediluco, ed è stato salvato dal provvidenziale intervento di un rappresentante di commercio di 32 anni.

Giacomo Vitaloni – questo il nome dell’ “eroico” salvatore – che stava prendendo il sole nel parco, non appena si è accorto che c’era qualcuno in difficoltà in mezzo all’acqua (il diciottenne stava facendo il bagno in compagnia di un amico) si è tuffato ed è riuscito a riportare a galla il ragazzo, il quale era già stato inghiottito dalle acque torbide dello specchio lacustre e si stava inabissando. Una volta riportato sulla terra ferma, prima la Croce Verde di Ferentillo e poi il personale del 118 di Terni lo hanno rianimato, per poi trasportarlo all’ospedale Santa Maria di Terni.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della squadra volante della questura ed anche i vigili del fuoco, l’intervento dei quali non è stato però necessario.

Il giovane è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santa Maria di Terni, monitorato ventiquattr’ore su ventiquattro dai medici che stanno valutando come il suo fisico reagisca allo shock provocato dall’aver ingerito una quantità d’acqua non modesta, nel momento in cui si è inabissato.

La tempra di un diciottenne è forte, il passare delle ore fa crescere un certo ottimismo, ma ovviamente c’è ancora prudenza ed al momento non si formulano ipotesi né sulle cure cui dovrò essere sottoposto né sulla prognosi di guarigione.

“Ho lasciato il mio numero a un amico che era a Piediluco con lui - dice Giacomo Vitaloni - mi tiene aggiornato sulle sue condizioni. Sono convinto che ce la farà, l’importante ora che tenga duro, come sicuramente sta facendo. Aspetto solo di ricevere la notizia che è fuori pericolo”.

