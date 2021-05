Umbria, adesione al 100% per il Vaccino day dedicato ai soggetti fragili

10 maggio 2021 a

Il Vax day fa il tutto esaurito con un’adesione del 100% per i 5.387 i vulnerabili contattati nei giorni scorsi dalla Regione per anticipare la vaccinazione prenotata per giugno. Obiettivo della giornata (doppia, perché domenica si replica) è quello di accelerare di almeno un mese l’immunizzazione di 11.246 soggetti estremamente vulnerabili. Dei 5.387 che ieri hanno ricevuto la prima dose di Pfitzer , 2.803 sono donne mentre 2.584 uomini.

La Regione, secondo quanto riferiva nei giorni scorsi l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, contava così di arrivare a fine maggio ad aver vaccinato, almeno con una dose, circa il 90% di questa categoria più a rischio. Ma la realtà potrebbe andare oltre le aspettative. “Il Vax day - ha evidenziato il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino - è un evento di fondamentale importanza per imprimere una svolta nella lotta al virus e per il ritorno alla normalità. Un appuntamento che conferma ancora una volta l’attenzione e il grande impegno organizzativo e professionale messo in campo dalla Regione dell’Umbria, dall’assessorato dalla Sanità, dalla direzione regionale, dalla task force e dagli operatori delle aziende sanitarie ed ospedaliere, impegnati in prima linea per vaccinare, in tempi rapidi, un numero sempre maggiore di cittadini. Nel giro di pochi giorni - ha continuato De Fino - avremo protetto dall’infezione la platea degli anziani e dei soggetti più fragili e, grazie ad una maggiore capacità di approvvigionamento delle dosi, saremo in grado di passare allo step successivo della vaccinazione di massa per raggiungere, in tempi ragionevoli, l'immunizzazione di popolo. Siamo nella fase decisiva della lotta al virus - ha proseguito il manager sanitario - la curva dei contagi è in costante, seppur lenta, discesa, nel contempo stiamo accelerando sulla campagna vaccinale. Da qui l’ennesimo appello alla popolazione a collaborare ed essere parte attiva di questo sforzo comune: non abbassare la guardia, massima attenzione e rigoroso rispetto delle semplici misure anticontagio. Solo così potremo lasciarci alle spalle questo lungo e difficile periodo”. E domenica sarà ancora Vax day.

Nella Usl Umbria 1 saranno vaccinati altri 3.418 cittadini, 2.441 soggetti nella Usl Umbria 2: tutti saranno raggiunti nei prossimi giorni da sms di notifica del servizio di prenotazione regionale. Annunciata in settimana, invece, l’apertura delle prenotazioni degli over 50. Intanto, con i contagi in calo e la vaccinazione di tutti gli ospiti delle strutture protette e degli operatori, è possibile riaprire alle visite dei parenti nelle Rsa. “Nonostante il covid non sia stato sconfitto – ha detto l’assessore Coletto – ora siamo nelle condizioni di poter programmare delle riaperture in sicurezza. E’ vero la pandemia è ancora una realtà, ma ci sono dei risvolti umani di cui tener conto e gli affetti in alcuni casi potenziano gli effetti dei farmaci”

