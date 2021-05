09 maggio 2021 a

I vigili del fuoco di Perugia e di Castiglione del Lago sono alla ricerca di due persone che sono uscite in windsurf intorno alle 14.30. Alle ore 19.30 i due non sono ancora rientrati. Per le ricerche è stato anche allertato l'elicottero del nucleo di Arezzo. Lavoro intenso per i vigili del fuoco che stanno battendo la zona per cercare di individuare le due persone.

